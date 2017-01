Hãng dược Novartis dính bê bối nhiều tỉ euro ở Hi Lạp

TTO - Nhà chức trách Hi Lạp đang điều tra vụ việc hãng dược Novartis của Thụy Sĩ liên quan tới những cáo buộc hối lộ và thổi giá sản phẩm tại thị trường nước này.

Thuốc uống là thị trường dính nhiều bê bối gần đây - Ảnh: AFP

Theo đài DW (Đức), một bộ trưởng Hi Lạp cho biết thêm rằng bê bối mà hãng dược phẩm của Thụy Sĩ bị cáo buộc còn liên quan tới "những khoản thu nhập trái phép trị giá hơn 4 tỉ euro".

Các tin tức đồn đại về bê bối này đã râm ran trong suốt thời gian qua. Người ta tin rằng các nhà điều tra đã vào cuộc từ hai tháng trước, và hiện tại quá trình này vẫn đang tiếp tục.

Công tố viên lĩnh vực kinh tế của Hi Lạp, ông Panagiotis Athanasiou, từ hồi giữa tháng 1 đã tham gia vào tiến trình điều tra và yêu cầu có sự giải thích toàn diện về sự việc.

Tính tới thời điểm này, văn phòng công tố Athens đã lục soát các văn phòng của hãng dược Novartis ở thủ đô của Hi Lạp và yêu cầu Bộ tư pháp Mỹ hỗ trợ điều tra.

Trong các tội danh bị cáo buộc liên quan tới hãng dược phẩm Thụy Sĩ còn có tội rửa tiền và trốn thuế.

Ngay từ đầu năm nay, một sự việc chấn động được tiết lộ. Một nhân viên quản lý của hãng Novartis có nhiều năm kinh nghiệm làm việc tại thị trường Hi Lạp đã định tự tử tại khách sạn Hilton, nhưng ý đồ tự tử đã được ngăn chặn kịp thời.

Giới quan sát ở Hi Lạp cho rằng rất có thể ông này đã bị triệu tập để cung cấp chứng cứ cho cuộc điều tra.

Một yếu tố gây tranh cãi đặc biệt trong bê bối này là vấn đề có hay không chuyện tập đoàn dược phẩm của Thụy Sĩ đã hối lộ giới quan chức, chính trị gia Hi Lạp và cả các bác sĩ tại những bệnh viện công.

Những người tố cáo đã nộp các tài liệu cho cơ quan tư pháp, có ít nhất 4.000 người tại Hi Lạp có liên quan tới bê bối hoặc đã được nhận tiền hoặc nhận các lợi ích tài chính khác.

Luật sư Konstantina Fundea, một cố vấn pháp lý cho nhiều nhân viên của Novartis tại Hi Lạp, cho biết những người không chấp nhận đồng lõa với các hành vi phi pháp đã bị trù dập tại nơi làm việc.

Trong khi đó một cựu nhân viên của Novartis giấu tên chia sẻ thông tin với báo Kathimerini rằng trong những năm qua, anh và các đồng nghiệp ở Hi Lạp cảm thấy họ "giống như những chiến binh buộc phải đạt được các mục tiêu doanh thu bán hàng cao chót vót", bất chấp thực tế thị trường dược ở Hi Lạp thu hẹp rất nhiều do cuộc khủng hoảng kinh tế.

Hãng Novartis coi đây là vụ việc rất nghiêm trọng. Một phát ngôn viên của hãng dược khẳng định: "Chúng tôi đang hợp tác triệt để với các cơ quan chức năng trong và ngoài nước để giải quyết vụ việc".

D. KIM THOA