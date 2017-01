​Hơn 180 tù nhân trốn thoát trong vụ bạo loạn tại nhà tù Brazil 

Người thân của tù nhân phản ứng với lực lượng cảnh sát chống bạo động ngăn đường vào nhà tù ở Manaus ngày 2-1 - Ảnh: Reuters

Theo Reuters, sáng nay (3-1, giờ VN), giới chức Brazil xác nhận 56 người đã bị giết và 184 tù nhân đã trốn thoát sau vụ bạo loạn đẫm máu xảy ra tại nhà tù ở thành phố Manaus, miền bắc nước này.

Giám đốc Cơ quan An ninh bang Amazonas, ông Sergio Fontes, xác nhận với giới truyền thông rằng lực lượng chức năng đã phát hiện 16 đường hầm mà tù nhân sử dụng để thoát ra ngoài và đã bắt lại được 40 tù nhân.

Trong khi đó, số tù nhân bị chết do ẩu đả được xác nhận là 56 người, thay vì 60 người như thông tin trước đó. Nhiều người trong số này thậm chí đã bị chặt đầu và phần lớn người thiệt mạng thuộc băng First Capital Command ở Sao Paulo. Đây là vụ bạo loạn do băng đảng buôn ma túy khởi xướng có số thương vong lớn nhất tại một nhà tù ở Amazonas từ trước tới nay.

Giới chức Brazil khẳng định vụ bạo loạn do hai băng đảng ma túy gây ra để tranh giành vùng hoạt động và ăn chia. Ông Pedro Florencio, người quản lý các nhà tù bang Amazonas, cho rằng đây là một vụ "giết nhau vì động cơ thù địch".

Bộ trưởng Tư pháp Brazil Alexandre de Moraes cũng đã tới thành phố Manaus để làm việc với các nhà chức trách địa phương về vụ việc.

Vụ bạo loạn bùng phát từ chiều tối 1-1 và kết thúc sau 17 tiếng. Lực lượng an ninh đã lập lại trật tự và giải cứu thành công 12 quản giáo bị bắt giữ làm con tin.

Việc các tù nhân thuộc băng nhóm tội phạm gây bạo loạn và thanh trừng tại các nhà tù ở Brazil diễn ra rất phổ biến. Hồi tháng 10-2016, có đến 25 tù nhân đã chết tại nhà tù Roraima, gần biên giới với Venezuela trong cuộc ẩu đả giữa hai băng đảng.

Năm 1992, trong một vụ bạo loạn đẫm máu cũng đã xảy ra tại nhà tù Carandiru ở Sao Paulo, 111 tù nhân đã thiệt mạng.

Ngoài ra, các tổ chức nhân quyền đã nhiều lần chỉ trích chính quyền Brazil về tình trạng quá tải tại các nhà tù, khiến tình trạng trở nên mất kiểm soát.

Riêng tại bang Amazonas, số tù nhân lên tới 8.800 người, nhiều gấp 2,59 lần so với khả năng chứa của các nhà tù.

Brazil có số tù nhân nhiều thứ tư thế giới sau Mỹ, Trung Quốc và Nga. Theo thống kê của Bộ Tư pháp Brazil vào năm 2014, phần lớn trong tổng số 622.000 tù nhân là thanh niên da đen.

HOÀNG DUY LONG