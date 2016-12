Bị kẹt do tuyết, cả trăm khách Trung Quốc quậy sân bay Nhật

Du khách Trung Quốc đụng độ cảnh sát tại sân bay Nhật - Ảnh chụp từ clip

Theo tờ The Shanghaiist (Người Thượng Hải), đụng độ xảy ra đêm 23-12 tại sân bay New Chitose trên đảo Hokkaido, Nhật Bản. Do bị kẹt lại sân bay nhiều giờ vì tuyết rơi dày, vào khoảng 20g, khoảng 100 du khách từ Trung Hoa đại lục bắt đầu nổi giận la hét, thậm chí vượt qua cửa khởi hành và đụng độ với cảnh sát khi họ đến vãn hồi trật tự.

Tờ The Star ngày 27-12 đưa tin không có vụ bắt giữ nào, mặc dù hai người đã được đưa đến một bệnh viện gần đó sau khi bị trúng đòn lúc hỗn chiến.

Kể lại sự việc với tờ South China Morning Post, ông Sean Fitzpatrick cho biết ông đi du lịch cùng vợ và hai con trai bằng máy bay Cathay Pacific. Khi thấy khách Trung Quốc làm loạn, ông vội đưa gia đình ra khỏi sân bay vì sợ "không an toàn".

"Đụng độ bùng lên rất nhanh, tình hình khi đó thật điên rồ", ông nói. "Nhóm khách Trung Quốc bắt đầu hô lên và làm dữ khiến sân bay gần như rơi vào tình huống bạo loạn", ông kể. "Chúng tôi có hai đứa con, chứng kiến ​​sự việc như vậy chúng bị sợ và thực sự lo lắng".

Clip du khách Trung Quốc quậy tưng tại sân bay Nhật - Nguồn: South China Morning Post

Ban điều hành sân bay cho biết do tuyết rơi dày 100cm, khoảng 28 chuyến bay rời Hokkaido đã bị hủy đêm Giáng sinh khiến 6.000 người bị mắc kẹt và phải qua đêm tại sân bay.

Sang ngày 25 và 26-12, thời tiết không được cải thiện nhiều, rất nhiều du khách buộc phải trải qua kỳ Giáng sinh bên trong sân bay Hokkaido. Đến khi thời tiết khá hơn, các máy bay mới bắt đầu cất cánh.

Hãng Cathay Pacific cho biết đến cuối ngày 26-12 họ đã đưa 1.600 khách Hong Kong bị mắc kẹt trở về nhà, và đã sắp xếp thêm các chuyến bay đặc biệt trong ngày hôm nay 27-12 để chở số hành khách còn lại.

Một hãng khác có hành khách bị kẹt lại là Hong Kong Airlines đã đề nghị bồi thường 300 đôla Hong Kong, nhưng theo The Shanghaiist, hành khách chê ít và bày tỏ tức giận vì chỉ nhận được sự trợ giúp ít ỏi của nhân viên khi bị kẹt tại sân bay.

The Shanghaiist cho biết khu vực xung quanh sân bay có nhiều rạp chiếu phim, suối nước nóng và công viên giải trí để du khách có thể đi ra ngoài thư giãn.

Vụ đụng độ của du khách Trung Quốc được chia sẻ trên mạng xã hội - Nguồn: YouTube

MINH ANH