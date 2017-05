Giải quyết cho người về nước 11 năm không được nhập hộ khẩu

TTO - Sau khi báo Tuổi Trẻ có bài viết về trường hợp vướng mắc của ông Lưu Đình Chí, công an TP Quy Nhơn tỉnh Bình Định đã giải quyết cho ông Chí nhập hộ khẩu, cấp chứng minh nhân dân.

Ngày 9-5, đại tá Nguyễn Văn Thảo - trưởng Công an TP Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) - cho biết đã giải quyết xong yêu cầu nhập hộ khẩu của ông Lưu Đình Chí (59 tuổi, tạm trú tại TP Quy Nhơn).

Theo đó, ông Chí đã được đăng ký thường trú vào hộ khẩu của gia đình chị ruột ông tại P.Lý Thường Kiệt (TP Quy Nhơn).

Trao đổi với chúng tôi, ông Chí xác nhận thông tin trên và cho biết cũng đã đến cơ quan công an để làm chứng minh nhân dân và được tạo điều kiện thuận lợi.

“Tôi cảm ơn báo Tuổi Trẻ rất nhiều vì nhờ báo phản ánh trường hợp khốn khổ của tôi mà các cơ quan chức năng ở TP Quy Nhơn mới giải quyết cho tôi được nhập hộ khẩu, được làm CMND, chính thức trở lại làm công dân VN sau 11 năm mòn mỏi chờ đợi tưởng bế tắc” - ông Chí bày tỏ.

Như đã phản ánh trong bài Về nước 11 năm nhưng không được nhập hộ khẩu, năm 1988, ông Chí rời quê Quy Nhơn để đi xuất khẩu lao động nước ngoài.

Năm 2006, ông về nước, được Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an cấp giấy, yêu cầu ông đến Công an tỉnh Bình Định làm thủ tục cần thiết theo quy định để được đăng ký thường trú lại tại địa phương.

Tuy nhiên, đơn vị quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Bình Định và Công an TP Quy Nhơn nêu nhiều lý do, chậm giải quyết khiến từ đó đến nay ông Chí không đăng ký thường trú, mất các quyền cơ bản của công dân.

DUY THANH