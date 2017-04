Về nước 11 năm nhưng không được nhập hộ khẩu

Ông Lưu Đình Chí kể những khó khăn của mình sau khi về nước 11 năm mà chưa được nhập hộ khẩu - Ảnh: DUY THANH

Gần 11 năm qua, ông Chí mòn mỏi chờ đợi ngày được trở lại làm công dân VN nhưng đến nay vẫn chưa thành hiện thực.

Bị từ chối nhập lại hộ khẩu

Theo trình bày của ông Chí, từ nhỏ ông sống cùng cha mẹ ở Quy Nhơn. Năm 1988, ông cùng nhiều người được nhà máy cho đi xuất khẩu lao động sang Bulgaria, rồi sau đó qua CHDC Đức và CHLB Đức làm việc.

“Năm 2006, chúng tôi được đưa về lại VN và được Cục Quản lý xuất nhập cảnh (QLXNC) Bộ Công an cấp “giấy chứng nhận về nước”. Tôi về lại Quy Nhơn và đến trình diện tại bộ phận QLXNC Công an tỉnh Bình Định, xin được nhập hộ khẩu vào nhà anh chị tôi ở TP Quy Nhơn vì cha mẹ tôi đều qua đời.

Thế nhưng các anh công an ở đây yêu cầu tôi đến địa phương nơi tôi được đưa đi xuất cảnh để làm thủ tục. Tôi vào Sông Bé thì lúc đó nhà máy nơi tôi làm việc đã giải thể, Công an Sông Bé cũng nói là tôi trước đây thường trú ở đâu thì về đó nhập lại hộ khẩu” - ông Chí kể.

Ông Chí quay lại Phòng QLXNC Công an tỉnh Bình Định nộp đơn, nhưng lại bị từ chối.

Mãi đến bảy năm sau khi ông Chí về nước, ngày 28-2-2013 vị trưởng phòng QLXNC mới lên thay đã ra văn bản hướng dẫn ông liên hệ với công an địa phương nơi đăng ký thường trú trước khi xuất cảnh để được xem xét giải quyết nhập lại hộ khẩu.

Hành trình nhiêu khê

Ông Chí mang hai văn bản do cơ quan QLXNC cấp đến Công an TP Quy Nhơn xin được giải quyết nhập hộ khẩu. Cán bộ của đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (QLHCVTTXH) Công an TP Quy Nhơn yêu cầu ông làm tờ khai từ năm 2006 đến 2013 tạm trú nơi nào và phải được công an địa phương đó xác nhận.

“Đó là một bài toán khó, vì giai đoạn này bên cơ quan QLXNC từ chối giải quyết hồ sơ của tôi thì tôi biết lấy gì để đăng ký tạm trú?” - ông Chí nói.

Ông Chí đến đội cảnh sát QLHCVTTXH rất nhiều lần, mãi đến ngày 12-12-2016 hồ sơ của ông mới được tiếp nhận giải quyết. “Thế nhưng Công an Quy Nhơn yêu cầu tôi phải nộp bản chính giấy chứng nhận về nước do Cục QLXNC cấp mới giải quyết cho tôi nhập hộ khẩu.

Tôi nộp một bản photocopy có chứng thực, đem cả bản gốc để họ đối chiếu, nhưng đội cảnh sát QLHCVTTXH không chấp nhận, đòi giữ bản gốc.

Sở dĩ tôi không nộp bản gốc giấy chứng nhận này là vì bạn bè từng làm ở CHLB Đức cho biết khi hết tuổi lao động theo luật định, tôi phải có giấy này đem dịch ra tiếng nước ngoài, gởi lại phía Đức thì được nhận số tiền tôi đã đóng thuế khi lao động bên đó.

Tôi thất vọng vì không hiểu tại sao mình trở về nước, không vi phạm pháp luật, chỉ xin nhập hộ khẩu ngay tại quê nhà mà 11 năm qua vẫn bị từ chối?” - ông Chí nói.

Sẽ giải quyết cho ông Chí * Những người giải quyết vụ việc của ông Chí đều đã nghỉ hưu. Theo quy định, ông Chí được Cục QLXNC Bộ Công an cấp giấy chứng nhận về nước thì trở lại địa phương phải giải quyết cho người ta, chứ sao lại kéo dài như vậy. Ông Lê Văn Toàn (trưởng Phòng QLXNC Công an tỉnh Bình Định) * Lý do thời gian giải quyết kéo dài là vì ông Chí sau khi về nước nhưng không đăng ký tạm trú tạm vắng, cần phải xác minh cho rõ ràng. Còn về giấy chứng nhận về nước thì bản photo có công chứng được chấp nhận. Sắp tới chúng tôi sẽ mời ông Chí đến để giải quyết các thủ tục cho ông ấy nhập hộ khẩu. Ông Nguyễn Hòa Bình (phó trưởng Công an TP Quy Nhơn)

DUY THANH