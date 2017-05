Một phạm nhân chết bất thường tại trại giam Nghĩa An

TTO - Một phạm nhân đang thụ án tại trại giam Nghĩa An-thuộc Bộ Công an (huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) vừa được phát hiện tử vong với nhiều dấu hiệu bất thường.

Cơ quan công an khám nghiệm pháp y đối với ông Hồ Văn Yên sáng 8-5 - Ảnh: QUỐC NAM

Sáng 8-5, nguồn tin từ Công an tỉnh Quảng Trị cho biết cơ quan này đang điều tra việc một phạm nhân đang thụ án tại trại giam Nghĩa An (thuộc Bộ Công an, đóng tại huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) tử vong với nhiều dấu hiệu bất thường.

Người tử vong là Hồ Văn Yên (54 tuổi, thôn Ly Tôn, xã Tà Long, huyện Đakrông).

Sáng cùng ngày, công an tỉnh Quảng Trị cùng cơ quan pháp y đã tổ chức khám nghiệm pháp y đối với Hồ Văn Yên. Hiện kết quả khám nghiệm pháp y vẫn chưa có.

Theo thông tin ban đầu, phạm nhân Yên được đưa về Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị cấp cứu từ khoảng 2h30 sáng 8-5. Tuy nhiên, các bác sĩ tại đây xác nhận ông Yên đã chết từ trước đó.

Những dấu hiệu khi ông Yên nhập viện là toàn thân tím tái, da xanh, ngừng tuần hoàn hô hấp và có vết thắt vùng cổ.

Ông Hồ Văn Phia, con trai ông Yên cho biết cha mình bắt đầu chấp hành án phạt tù từ năm 2013 tại trại giam Nghĩa An với án tù 12 năm. Khoảng 6h sáng, phía công an thông báo sự việc với gia đình.

QUỐC NAM