Nghi phạm dùng nỏ bắn 3 người đi đường

TTO - Theo Công an huyện Quế Phong, nam thanh niên tên Việt cầm một chiếc nỏ bắn thú đuổi theo, dọa giết người đi đường ở thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong, Nghệ An, rồi bắn 3 người bị thương.

Chị Lô Thị Vân (28 tuổi, ngụ xã Châu Kim, Quế Phong) bị bắn vào lưng - Ảnh: HÙNG CƯỜNG

Chiều 5-5, thông tin từ Công an huyện Quế Phong, Nghệ An, cho biết đơn vị này đang tạm giữ Phan Văn Việt (ngụ xã Quế Sơn, huyện Quế Phong) vì dùng nỏ bắn bị thương 3 người đi đường.

Trước đó, hơn 12h trưa cùng ngày, Việt cầm một chiếc nỏ bắn thú đứng bên đường tại ngã 3 chợ thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong, rồi bất ngờ đuổi theo người đi đường và dọa “tao giết”.

Sau đó, Việt bắn 3 người đi đường bị thương, gồm: chị Lô Thị Vân (28 tuổi, ngụ xã Châu Kim) bị bắn vào lưng, anh Lô Văn Kỳ (18 tuổi, ngụ xã Quế Sơn) bị bắn vào vùng bẹn và chị Vi Thị Dung (34 tuổi, ngụ khối 8, thị trấn Kim Sơn) bị bắn vào đùi.

Nhận được tin báo, Công an huyện Quế Phong đã đến hiện trường truy bắt Việt. Trong khi lực lượng công an đang thuyết phục, Việt có ý định bắn nỏ về phía công an nhưng bị khống chế kịp thời.

Hiện cả 3 nạn nhân được sơ cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Quế Phong.

Theo cơ quan điều tra, nghi phạm Việt là người nghiện ma túy lâu năm trên địa bàn, đã nhiều lần được gia đình đưa đi cai nghiện. Một số nhân chứng cho biết thời điểm xảy ra sự việc, Việt có biểu hiện ngáo đá.

D.HÒA