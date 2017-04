Náo loạn tại buổi xin lỗi 'tử tù' oan Hàn Đức Long

Hàng trăm người dân có mặt tại buổi xin lỗi ông Hàn Đức Long - Ảnh: Xuân Long

Chiều 25-4, buổi xin lỗi của TAND Cấp cao tại Hà Nội với ông Hàn Đức Long - người bị kết án tử hình oan về tội giết người (đã bị tạm giam hơn 11 năm) diễn ra tại ở xã Phúc Sơn, huyện Tân Yên, Bắc Giang.

Tuy nhiên, buổi xin lỗi ông Long đã trở nên náo loạn khi gia đình của nạn nhân trong vụ án mà ông Long bị buộc tội oan đã bức xúc lớn tiếng khi cơ quan tố tụng chưa xác định được hung thủ của vụ giết người này.

Gia đình nạn nhân gây náo loạn tại buổi xin lỗi ông Hàn Đức Long - Thực hiện: Thân Hoàng

Gia đình bị hại bức xúc vì chưa tìm ra hung thủ

Trước đó, từ đầu chiều 25-4, căn nhà cấp 4 của gia đình ông Hàn Đức Long tại thôn Yên Lý, xã Phúc Sơn, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang chật cứng người thân, hàng xóm đến chung vui.

Kể từ ngày được trả tự do, ông Long thường xuyên đau yếu do bệnh huyết áp cao và đau đầu. Nhận được thông báo buổi xin lỗi sẽ được tổ chức công khai tại UBND xã, ông Long khấp khởi nói:

“Cảm giác vui như ngày được trả tự do. Từ hôm nhận tin tôi thấy khoẻ hơn rất nhiều. Gia đình tôi chờ đợi ngày này lâu lắm rồi, mong muốn ngày này được tổ chức sớm để người dân trong làng ngoài xã không ai còn nghi kị nữa”.

Đúng 13h30, ông Long và vợ cùng mặc chiếc áo trắng mới mua nắm tay nhau lên trụ sở UBND xã dự buổi xin lỗi. Sau những ngày tháng uất ức vì ngồi tù oan, hôm nay gương mặt ông Long đã nở nụ cười hạnh phúc.

Đi bên cạnh, bà Mai (vợ ông Long) cứ nắm chặt tay chồng, khoé mắt bà rưng rưng.

Vợ chồng ông Hàn Đức Long trên đường tới buổi xin lỗi - Ảnh: Thân Hoàng

Thế nhưng, tại hội trường UBND xã Phúc Sơn, nhiều người thân của cháu N.T.Y - nạn nhân bị hiếp, giết trong vụ án mà ông Long bị kết tội oan đã tập trung rất đông tại đây để phản đối. Họ liên tục la ó, đề nghị huỷ bỏ buổi xin lỗi này vì cơ quan tố tụng chưa tìm ra thủ phạm.

Lực lượng an ninh được bố trí quá mỏng nên khoảng 30 người trong gia đình cháu Y. đã lao lên khu vực sân khấu giật đổ tấm bảng “buổi xin lỗi công khai ông Hàn Đức Long” đang treo trên bục.

Họ mang ảnh cháu Y. đến hội trường và nhất quyết không để cơ quan chức năng tổ chức buổi xin lỗi nếu chưa tìm ra thủ phạm của vụ án.

Theo kế hoạch, 14h buổi xin lỗi sẽ được tổ chức thế nhưng do sự lộn xộn xảy ra nên phải 15 phút sau ông Trần Văn Tuân - phó chánh án TAND cấp cao tại Hà Nội mới có thể vào hội trường.

Ông Tuân cố gắng đọc lời xin lỗi trong khi dưới hội trường vẫn diễn ra sự lộn xộn. Lời xin lỗi của cơ quan tố tụng với ông Long liên tục bị gián đoạn do phía dưới người nhà cháu Y. phản đối ném dép, mũ về phía phó chánh án TAND Tối cao.

Ông Long và vợ được đưa vào hội trường nhưng phải đứng nép vào một góc cạnh cửa ra vào.

Đại diện Tòa án đọc lời xin lỗi ông Long liên tục bị gia đình nạn nhân ném các vật dụng lên - Thực hiện: Xuân Long

Bài học đắt giá cho người tiến hành tố tụng

Theo ông Tuân, ông Hàn Đức Long bị kết án phạm tội giết người, hiếp dâm trẻ em tại bản án hình sự sơ thẩm số 48/2011/HSST của TAND tỉnh Bắc Giang và bản ánh hình sự phúc thẩm số 706/2011/HSPT của TAND tối cao tại hà Nội, người bị hại là cháu P.T.Y.

Cơ quan tố tụng đã xử phạt ông Hàn Đức Long mức hình phạt cao nhất là tử hình. Bản án này sau đó được xác định đã gây oan cho ông.

“Có cơ sở pháp lý xác định việc khởi tố điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm, phúc thẩm của các cơ quan tiến hành tố tụng trước đây đối với ông Long đã thực hiện không đúng quy định pháp luật”, ông Tuân khẳng định.

“Thực hiện Luật trách nhiệm bồi thường nhà nước, đại diện các cơ quan pháp luật gồm: TAND cấp cao tại Hà Nội do ông Trần Văn Tuân - phó chánh án làm đại diện; Viện KSND cấp cao tại Hà Nội do ông Lê Tư Quỳnh - Phó viện trưởng làm đại diện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang do ông Triệu Văn Tám - Phó thủ trưởng thường trực làm đại diện xin lỗi ông Hàn Đức Long”, ông Tuân nói.

Trong lời xin lỗi, ông Tuân thừa nhận sự thiếu sót sai lầm trong việc khởi tố, truy tố xét xử không đúng pháp luật đối với ông Hàn Đức Long đã gây tổn thất về tinh thần, vật chất cho ông Long và gia đình.

“Chúng tôi xác định các cơ quan tiến hành tố tụng gồm cơ quan điều tra, Viện kiểm sát và Tòa án cấp sơ thẩm, cấp phúc thảm cùng có trách nhiệm trọng việc để xảy ra các sai lầm, thiếu sót nêu trên.

Đồng thời chúng tôi nhận thức sâu sắc rằng đây là một bài học kinh nghiệm đắt giá để các điều tra viên, kiểm sát viên và các thẩm phán cần rút kinh nghiệm sâu sắc” - ông Tuân nhấn mạnh.

Các cán bộ phải che chắn cho ông Tuân đọc lời xin lỗi ông Hàn Đức Long khỏi bị người nhà bị hại ném vật dụng trúng - Ảnh: Thân Hoàng

Thay mặt cơ quan tiến hành tố tụng ông Tuân cũng bày tỏ sự thông cảm, chia sẻ đối với mất mát, đau thương của gia đình cháu N.T.Y.. Ông Tuân đề nghị gia đình chính quyền địa phương, người dân tạo điều kiện giúp gia đình cháu Y. sớm ổn định cuộc sống.

Buổi xin lỗi diễn ra chớp nhoáng trong vòng 5 phút. Niềm vui của gia đình ông Long không trọn vẹn, ông không kịp nói lên cảm xúc của mình thì buổi xin lỗi đã kết thúc trong sự lộn xộn. Ông Long phải vội ra ngoài lên xe về nhà khi ông Tuân chưa đọc xong lời xin lỗi.

Tấm bảng xin lỗi ông Long bị gia đình bị hại giật xuống - Ảnh: Thân Hoàng

Như Tuổi Trẻ đã thông tin, vụ án xảy ra tối 26-6-2005, thi thể một bé gái ở xã Phúc Sơn, huyện Tân Yên, Bắc Giang được tìm thấy. Sau bốn tháng không tìm ra thủ phạm, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bắc Giang quyết định tạm đình chỉ vụ án, đồng thời phát động nhân dân tố giác các đối tượng có hành vi sàm sỡ, cưỡng bức phụ nữ trên địa bàn. Cơ quan điều tra nhận được đơn của cụ Ngô Thị Khuyến và con dâu tố cáo người cùng thôn là Hàn Đức Long đã hiếp dâm hai mẹ con. Từ đó, cơ quan điều tra đã bắt tạm giam ông Hàn Đức Long. Sau đó, ông Long thú nhận mình là thủ phạm hiếp và giết cháu bé trên. Trải qua hai phiên tòa sơ thẩm, hai phiên tòa phúc thẩm, Hàn Đức Long bị kết án tử hình. Tại các phiên tòa, ông Long kêu oan, không nhận tội và khai bị ép cung, bức cung, dùng nhục hình.

THÂN HOÀNG - XUÂN LONG