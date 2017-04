Mẹ nữ sinh tự tử nghi bị xâm hại cầu cứu công an

Ngày 21-4, Bà H.T.L (mẹ bé cháu H.M.K., 13 tuổi, học sinh lớp 5 tự tử nghi do xâm hại tình dục xảy ra tại xã Tân Lộc, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau) cho biết đã gởi đơn đến Công an tỉnh yêu cầu được bảo vệ khẩn cấp.

Trong đơn bà L. cho biết từ khi bà tố cáo ông B. (người hàng xóm) có hành vi hiếp dâm, dâm ô với bé K. thì gần đây liên tục bị gia đình ông B. chửi bới, sỉ nhục, đe dọa và có ý tấn công mỗi khi bà L. đi ngang nhà ông B.

Do lo ngại phía gia đình ông B. có hành vi gây nguy hiểm đến tính mạng cho các thành viên gia đình mình nên bà L. yêu cầu các cơ quan chức năng có những động tác bảo vệ.

Cùng ngày, trao đổi với Tuổi Trẻ, lãnh đạo Phòng CSHS công an tỉnh Cà Mau cho biết đang tố cáo của bà L. và sẽ xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Trước đó, đại tá Ngô Tấn Quốc - trưởng Phòng CSHS công an tỉnh Cà Mau cho biết, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án để điều tra hành vi dâm ô và hiếp dâm trẻ em.

Ngoài ra, Bộ Công an đã chỉ đạo tổ công tác phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau tổ chức điều tra, thu thập chứng cứ nếu có đủ căn cứ sẽ khởi tố bị can.

Như đã thông tin, chiều 10-2, gia đình phát hiện em K. uống thuốc tự tử. Dù được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau cấp cứu nhưng đến 6h sáng 11-2 em K. đã tử vong.

Theo gia đình nạn nhân, vào tháng 11-2016, K. có kể với gia đình việc nhiều lần bị một người hàng xóm (ông B.) xâm hại tình dục. Sau đó, gia đình đã tố cáo vụ việc đến cơ quan công an.

Tuy nhiên, qua xác minh, công an trả lời chưa đủ cơ sở khởi tố vì thông tin một chiều. Trước khi uống thuốc tự tử, K. cũng từng tâm sự với người thân là em "thấy bị nhục" và "xấu hổ" nên sẽ tự tử.

Mới đây, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đã ký văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công an, UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc báo chí phản ánh để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, xem xét trách nhiệm của Công an tỉnh Cà Mau trong quá trình điều tra và quyết định không khởi tố vụ án hình sự. Báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trong tháng 4-2017.

NGUYỄN HÙNG