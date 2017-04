Phạt tù 30 thành viên băng trộm liên tỉnh ở miền tây

Theo đó HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thành Được 21 năm 6 tháng tù, bị cáo Nguyễn Văn Ngay (đóng vai trò tích cực nhất sau bị cáo Đươc) 9 năm tù. Các bị cáo còn lại nhận mức án từ 6 tháng đến 8 năm tù.

Băng trộm này bị truy cứu với nhiều tội danh như: trộm cắp, cố ý gây thương tích; cướp giật tài sản; tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; chứa chấp, tiệu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”, gây mất an ninh trật tự và bất an một thời gian dài tại các tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau và Trà Vinh.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Bạc Liêu, từ năm 2013 đến khoảng cuối năm 2015, Được đã cấu kết với các đối tượng có tiền án, tiền sự thực hiện trót lọt 40 vụ trộm và một vụ cướp giật tài sản tại 3 tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu và Trà Vinh.

Ngoài ra, Được còn phạm tội cố ý gây thương tích cho anh Nguyễn Trường Giang (ngụ huyện Đông Hải) với tỷ lệ thương tật 48%, sau đó bỏ trốn và bị truy nã vào cuối năm 2004.

TRẦN NGUYÊN