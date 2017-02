Uy hiếp công an xã để giải vây sau vụ tranh chấp ngư trường

TTO - Vào khoảng 23h 10-2, khoảng 40 đối tượng hung hãn đến trụ sở Công an xã Bình Trị (Kiên Lương- Kiên Giang) để giải vây các đối tượng trong vụ tranh chấp ngư trường trên biển vừa bị công an mời về làm việc.

Một trong những chiếc ghe của các đối tượng bị chìm tại cống Song Chinh, xã Bình Trị, Kiên Lương - Ảnh: V.P

Thông tin này được ông Đinh Duy Tân, trưởng công an xã Bình Trị cho biết. Theo ông Tân, tối 10-2, lực lượng công an xã Bình Trị nhận được tin báo của các xã viên HTX Đồng Lợi, huyện Kiên Lương về một vụ tranh chấp ngư trường làm cho một chiếc ghe bị chìm tại bãi sò giống do HTX này quản lý.

Lực lượng công an xã đã cử các công an viên đến hiện trường mời 5 đối tượng trong vụ việc nêu trên về trụ sở để làm việc. Chưa đầy 5 phút sau, khoảng 40 người lạ mặt tập trung trước cổng trụ sở để đòi gặp các đối tượng vừa bị mời về.

Công an xã đóng cổng và giải thích với nhóm người này sau khi làm việc xong sẽ cho gặp nhưng chẳng những không chấp hành, nhóm người này còn đẩy cổng rào vào uy hiếp lực lượng công an xã, xã đội để giải vây cho 5 đối tượng trên.

Trụ sở UBND xã nơi cnho1m đối tượng đến để “Đòi người” - Ảnh: VĂN PHỤNG

Sau khi giải vây cho đồng bọn, nhóm người này tiếp tục đi về hướng ấp Song Chinh đến nhà anh Trần Thanh Tú là xã viên của HTX Đồng Lợi đòi gặp anh Tú giải quyết công việc. Thấy anh Tú không ở nhà, nhà lại đóng cửa nên nhóm người này tiếp tục đập phá cửa cùng một số thùng nước đá của gia đình anh Tú, mở thúng lấy đi hơn 30kg mực gia đình anh Tú vừa thu mua buổi chiều.

Tiếp đó, nhóm người này lên chiếc ghe cào biển của anh Lê Văn Ngọc chạy về hướng huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang.

Sau một ngày truy tìm, chiều cùng ngày cơ quan công an đã tìm được chiếc ghe cào tại khu vực xã Bình Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang.

Được biết, tình trạng tranh chấp ngư trường trên biển tại địa phương này đã diễn ra trong nhiều năm nay, đặc biệt trong 2 năm gần đây sự việc tiếp tục diễn biến ngày càng phức tạp. Các đối tượng cào trộm vẫn thường xuyên hoạt động gây ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý những đối tượng cầm đầu gây ra vụ việc manh động nói trên.

VĂN PHỤNG