Hai nhóm thanh niên hỗn chiến, một người bị đâm chết

Trưa 10-2, ông Nguyễn Quang Biên - trưởng công an xã Thọ Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) cho biết vụ án mạng xảy ra khoảng 21g30 tối 9-2 giữa hai nhóm thanh niên làm 1 người chết.

Thông tin ban đầu, chiều tối 9-2, anh Trương Đình T. (24 tuổi, ngụ xã Thọ Thành, huyện Yên Thành) rủ hai nhóm thanh niên (khoảng 8 người) ở xã Tân Thành và thị xã Thái Hòa đến uống rượu tại nhà mình.

Sau buổi rượu cả hai nhóm thanh niên ra về thì xảy ra mâu thuẫn dẫn đến ẩu đả. Trong lúc xảy ra xô xát, anh Trần Văn P. (23 tuổi, ngụ xã Tân Thành, Yên Thành) bị đâm tử vong trên đường đi cấp cứu. Còn anh Lê Văn T. (24 tuổi, ngụ cùng xóm với anh P.) bị đâm trọng thương đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Sáng 10-2, lực lượng công an huyện Yên Thành đã triệu tập các thanh niên liên quan đến vụ việc để lấy lời khai ban đầu.

Trong một diễn biến khác, sáng 10-2, đại tá Cao Tiến Mai, trưởng Công an huyện Nam Đàn (Nghệ An) cho biết, đơn vị này đang điều tra vụ việc một công an viên bị đánh trọng thương phải nhập viện cấp cứu khi can ngăn hai nhóm thanh niên ẩu đả.

Khoảng 16g30 chiều 9-2, khi thấy hai nhóm thanh niên đánh nhau nên ông Đặng Đình Trung - công an viên xóm 7, xã Nam Trung (huyện Nam Đàn) lao vào căn ngăn thì bị một số đối tượng dùng hung khí đánh vào đầu vùng đầu.

Do bị đánh bất ngờ, ông Trung chảy máu nhiều, ngất xỉu được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.

D.HÒA