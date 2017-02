Khởi tố hai cha con hành hung người thương binh vì quệt xe

Trưa 9-2, trao đổi với Tuổi Trẻ, trung tá Trần Trí Dũng - trưởng Công an huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội cho biết đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố hai bị can để điều tra tội Cố ý gây thương tích là Nguyễn Bá Nhu (51 tuổi, ngụ xã An Mỹ, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) và Nguyễn Bá Tài (25 tuổi, con ông Nhu).

Trước đó, Công an huyện Chương Mỹ đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra việc ông Hoàng Tiến Vin (62 tuổi, thương binh hạng 2/4) bị một nhóm người hành hung sau khi va chạm giao thông.

Như đã thông tin, chiều 25-1, ông Vin chạy xe ba gác từ thị trấn Chúc Sơn (huyện Chương Mỹ) trên quốc lộ 6 cũ đi về nhà thì va quẹt vào gương một ôtô đi trên đường. Sau đó, một nhóm thanh niên đi xe máy đuổi theo chặn đầu xe rồi lôi ông Vin xuống đánh đập, hành hung.

Mặc cho nhiều người can ngăn, nhóm thanh niên này vẫn xúm vào kẹp cổ, vật ông xuống đường đấm đá túi bụi. Sau khi hành hung, nhóm thanh niên áp giải ông Vin lên xe máy chở về phía trung tâm huyện.

Ông Vin vào bệnh viện điều trị với nhiều vết sưng, trầy xước trên người, bị rạn xương bả vai, trong người đau ê ẩm và thường xuyên mê sảng. Một số người dân chứng kiến đã dùng điện thoại quay lại và đăng lên mạng xã hội.

Được biết ông Vin đi bộ đội từ năm 1972. Tháng 5-1974, ông bị thương trong một trận chiến tại Quảng Nam. Ông Vin hiện được hưởng chế độ thương binh hạng 2/4, tỉ lệ mất sức khỏe 61% với một chân bị cụt đến đầu gối, phải dùng chân giả.

QUANG THẾ