Đâm chết người vì mâu thuẫn ở vũ trường Rain

Hoàng Công Thuật diễn tả lại hành động đập chai bia vào đầu người bảo vệ và đâm anh Quý - Ảnh Đ. Huy

Tối 5-2 phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng đã cho dựng lại hiện trường vụ giết người, gây rối trật tự công cộng xảy ra tại vũ trường Rain ở số 1 Lê Hồng Phong, TP Đà Lạt.

Vụ án mạng đã xảy ra lúc 1h15 sáng cùng ngày.

Theo lời khai của nghi phạm chính trong vụ án là Hoàng Công Thuật (sinh năm 1978, trú phường 7, TP Đà Lạt), tối 4-2 Thuật tham gia tiệc sinh nhật của một người bạn, sau đó cả nhóm kéo nhau đi hát karake.

Đến 0h ngày 5-2, Thuật cùng nhóm bạn khoảng 12 người đến vũ trường Rain chơi.

Trong lúc nhảy tại đây, Nguyễn Anh Kỳ là bạn trong nhóm của Thuật đã va phải Huỳnh Quý (sinh năm 1986, trú phường 6, TP Đà Lạt) và bị Quý đấm, đá. Được một người nước ngoài can ra, Quý trở về bàn.

Tại bàn của mình, Quý tiếp tục ném chai bia vào nhóm và dùng chai bia đánh Thuật. Thuật né được, chụp lấy cổ chai bia bị bể đâm vào cổ và ngực Quý.

Quý bị thương bỏ chạy ra ngoài. Một lúc sau bảo vệ khách sạn bên cạnh vũ trường Rain đã phát hiện Quý chết trong tư thế ngồi tựa lưng vào một ôtô tại bãi xe của khách sạn.

Nghi can Hoàng Công Thuật tại cơ quan công an - Ảnh Đ. Huy

Do can ngăn Quý và nhóm của Thuật đánh nhau, một bảo vệ vũ trường cũng bị thương.

Sau khi vụ án xảy ra, phòng Cảnh sát hình sự Công an Lâm Đồng đã tung lực lượng tập trung truy xét nóng các đối tượng. Đến sáng 5-2, công an đã xác định nhóm nghi can khả nghi và triệu tập đến đến làm việc.

Lúc 9h sáng cùng ngày, Thuật đã đến phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng đầu thú. Chiều cùng ngày, Công an tỉnh Lâm Đồng khởi tố vụ án giết người, gây rối trật tự công cộng, ra lệnh bắt khẩn cấp thêm 2 nghi can Nguyễn Văn Vũ và Nguyễn Trung Hiếu (chung nhóm của Thuật).

Nghi can Nguyễn Trung Hiếu tại cơ quan công an - Ảnh Đ. Huy

Được biết, vũ trường Rain là địa điểm phức tạp thường xuyên xảy ra các vụ cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, trong đó có ít nhất 3 vụ án mạng xảy ra trong 5 năm trở lại đây mà nguyên nhân là do mâu thuẫn trong lúc nhảy.

ĐỨC HUY