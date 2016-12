Bắt hai nghi can nhóm bịt mặt cướp tiệm vàng ở Tây Ninh

Hai nghi can Khoa (trái) và Phương bị bắt tại Công an H.Gò Dầu, Tây Ninh - Ảnh: C.A.

Chiều 18-12, đại tá Lý Hồng Sinh - phó Giám đốc, thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã bắt được hai trong số 4 nghi can bịt mặt, dùng súng cướp tiệm vàng Kim Phụng (xã Phước Đông, H.Gò Dầu, Tây Ninh) hai ngày trước đó.

Đại tá Sinh cho biết, hai nghi can bị bắt là hai anh em ruột Lê Đăng Khoa (còn gọi là Khoa máu lạnh, 26 tuổi) và Lê Văn Phương (22 tuổi) - cùng ngụ xã Gia Bình, H.Trảng Bàng, Tây Ninh.

Cơ quan công an cũng đang truy bắt tiếp hai đối tượng được xác định là những người trực tiếp tham gia vụ tấn công, cướp tiệm vàng này là Nguyễn Hồng Khắc (30 tuổi) và Võ Tấn Quốc (cùng ngụ xã Gia Bình, H.Trảng Bàng).

Lên kế hoạch, điều nghiên kỹ lưỡng

Theo Công an huyện Gò Dầu, kết quả điều tra ban đầu xác định Nguyễn Hồng Khắc là đối tượng cầm đầu băng cướp này. Khắc là người đã chuẩn bị sẵn các loại súng, dùi cui, bình xịt hơi cay từ lâu và chủ động lên kế hoạch tấn công, cướp tiệm vàng Kim Phụng.

Ngày 16-12, Khắc bàn với các đồng phạm còn lại để phân chia vai trò và lên kế hoạch thực hiện vụ cướp theo kịch bản chặt chẽ, chu đáo.

Trước khi ra tay, Khắc cùng đồng phạm đã khảo sát hiện trường kỹ càng.

Chiều 16-12, chờ lúc trong tiệm chỉ có một mình chị T. - chủ tiệm trông coi thì Khắc lệnh cho cả nhóm bắt tay thực hiện kế hoạch.

Bốn đối tượng cùng đi trên hai xe gắn máy tới trước cửa tiệm vàng. Khắc phân công một người ngồi trên xe gắn máy chờ bên ngoài, trong khi cả hai xe đều trong tình trạng nổ máy chờ sẵn.

Ba người còn lại người cầm kiếm, người cầm bình xịt hơi cay, người cầm súng lao vào tiệm vàng tấn công, khống chế chị T.

Một tên lao đến khống chế chị T. trong khi hai tên còn lại dùng kiếm, dùi cui đập vỡ tủ kính trưng bày vàng và gom gần hết số vàng trưng bày.

Nạn nhân dù bị tấn công, đe dọa nhưng vẫn liều mình hô “Cướp! Cướp!” khiến người nhà chạy ra định giải cứu.

Lúc này, nhóm cướp dùng bình xịt hơi cay xịt vào mặt các nạn nhân rồi bỏ chạy ra xe máy đã chờ sẵn để tẩu thoát. Nghe tiếng tri hô, một số người dân xung quanh chạy ra định hỗ trợ bắt cướp thì bị nhóm này dùng súng, hung khí đe dọa và tẩu thoát.

Khoảng 10 lượng vàng đã bị cướp

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an H.Gò Dầu và Công an tỉnh Tây Ninh đã có mặt tại hiện trường để khám nghiệm và thu thập dấu vết của các nghi phạm để lại và khẩn trương lên kế hoạch truy bắt. Chỉ sau ít giờ, hai nghi can Khoa, Phương đã bị bắt.

Công an H.Gò Dầu và Công an tỉnh Tây Ninh đã kết hợp khẩn trương khám xét nơi ở của cả bốn đối tượng liên quan tới vụ cướp nhưng chỉ thu giữ được xe gắn máy các đối tượng sử dụng đi cướp. Còn hung khí và số vàng cướp được đều nằm trong tay Khắc, hiện Khắc đang bỏ trốn.

Theo lời khai của gia đình nạn nhân, do số vàng trưng bày trong tủ không có số liệu thống kê chính xác nên chỉ ước tính mất khoảng 10 lượng vàng 18K.

Do Khắc là nghi can cầm đầu chưa bắt được, tang vật chưa thu giữ được nên cơ quan điều tra chưa xác định chính xác số vàng đã bị cướp đi là bao nhiêu.

Hiện Công an tỉnh Tây Ninh, Công an H.Gò Dầu đang khẩn trương khép chặt vòng vây, truy bắt Khắc, Quốc cùng số tang vật vụ cướp. Công an tỉnh Tây Ninh cũng kêu gọi hai đối tượng sớm ra đầu thú.

GIA MINH - ĐỨC TRONG