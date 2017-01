'Cõng' gạo nếp, dưa hành lên núi giúp bà con vui tết

Ngày hội “Bánh chưng xanh” Chương trình “cõng” tết lên các ngôi làng ở đỉnh Ngọc Linh do các phòng ban, cơ sở huyện Đắk Glei tổ chức là một trong các hoạt động ấm cúng, mang hương vị tết đến với đồng bào dân tộc thiểu số, do Tỉnh ủy Kon Tum triển khai. Bắt đầu từ Tết Đinh Dậu, các tổ chức, cơ sở ở các địa bàn huy động cán bộ tổ chức ngày hội “Bánh chưng xanh” ngay tại các làng bà con dân tộc thiểu số đang sinh sống, những nơi khó khăn, các làng biên giới. Nguồn kinh phí thực hiện do cán bộ, đảng viên đóng góp và vận động thêm từ các nguồn khác.