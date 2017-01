Người xem hoa kiểng nhiều hơn người mua

Hoa Đà Lạt hết hàng Nhiều cơ sở sản xuất hoa Đà Lạt lớn có thương hiệu riêng cho biết đến thời điểm này đã hết hàng. Nhiều nhà vườn nhỏ cũng đã bán hết hơn 80% lượng hoa chậu, số còn lại sẽ được xuất đi các tỉnh vào ngày 27 tháng chạp. Các nhà vườn chuyên sản xuất hoa cắt cành cũng cho biết đang tranh thủ ngày đêm cắt, xử lý hoa để chuyển đi vào cuối ngày 27 đến sáng 28 tháng chạp. “Lịch xuất bán đợt hàng tết cuối cùng của hoa cắt cành của các nhà vườn chậm hơn một ngày so với hoa chậu do khó bảo quản, hơn nữa thị trường này chỉ sôi động vào những ngày cận tết, khi người dân mua hoa về trưng bày và cúng” - ông Phan Thanh Sang, phó chủ tịch Hiệp hội Hoa Đà Lạt, cho biết. Theo ông Sang, vùng hoa được sử dụng chỉ dẫn địa lý Hoa Đà Lạt (huyện Di Linh, Đức Trọng, Lạc Dương và TP Đà Lạt) năm nay sản xuất khoảng 1 triệu cành lan hồ điệp (200.000 chậu), trong đó khoảng 80% số chậu đã bán hết tính đến 25 tháng chạp. Đại diện Công ty CP sinh học Rừng Hoa Đà Lạt cho biết hơn 60.000 chậu hoa ly ly, cẩm tú cầu đã được tiêu thụ sạch những ngày trước đó, trong khi hơn 80.000 chậu hoa calalyly xuất xứ từ Đan Mạch đến nay chỉ còn khoảng 500 chậu. Ông Đỗ Văn Ẩn, giám đốc Công ty hoa Ngọc Ẩn, cho biết các loại hoa chậu giá rẻ hơn như ly ly, hoa đồng tiền cũng tiêu thụ hơn 60%, thị trường tiêu thụ chủ yếu là TP.HCM và Hà Nội. “Dù các vùng trồng hoa trong cả nước bị ảnh hưởng bởi thời tiết thất thường, nguồn cung giảm mạnh, nhưng giá hoa tết năm nay chỉ tăng 20-40% tùy loại so với tết năm trước”, ông Ẩn cho biết. Theo UBND TP Đà Lạt, hiện có khoảng 140 doanh nghiệp nông hộ sử dụng chỉ dẫn địa lý Hoa Đà Lạt và dự kiến sẽ mở rộng ra các nông hộ sau khi hướng dẫn thực hiện đúng quy trình sản xuất, thương mại. “Ngoài yếu tố chỉ dẫn địa lý và nguồn cung giảm, hoa tết Đà Lạt năm nay tiêu thụ khá tốt do phần lớn nhà vườn chỉ xuống giống theo đơn đặt hàng của các vựa hoa, doanh nghiệp kinh doanh hoa tết nên lượng hoa sản xuất được vừa đủ bán”, ông Phan Thanh Sang khẳng định. MAI VINH