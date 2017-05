Trả lại cơ hội cho doanh nghiệp tư nhân

Ông LÝ THÀNH SINH (chủ tịch HĐTV Công ty CP may thêu Minh Long Hưng): Mọi thành phần kinh tế đều phải được bình đẳng Ông Lý Thành Sinh - Ảnh: QUANG ĐỊNH Nếu Nhà nước thật sự quan tâm và muốn DN tư nhân phát triển có chiều sâu, có chất lượng thì cần luật hóa và cải cách thể chế các chính sách ưu đãi theo hướng DN tư nhân được quyền tiếp cận thông tin, được hưởng các chính sách ưu đãi một cách bình đẳng, công bằng với DN nhà nước. Tôi nói điều này vì suốt thời gian dài vừa qua, những ưu đãi mà các DN nhà nước được hưởng, các thông tin mà DN nhà nước được tiếp cận để phục vụ trong hoạt động sản xuất, kinh doanh là vô cùng lớn. Nhìn vào thực tế hiện nay, có bao nhiêu DN tư nhân hoặc DN vừa và nhỏ được hưởng các chính sách ưu đãi, các nguồn vốn đầu tư do Nhà nước mang lại? Chính vì có sự phân biệt đối xử, có sự “phân chia đẳng cấp” nên lợi ích nhóm, hoặc lợi ích từ việc hỗ trợ thông qua các chính sách ưu đãi, dường như chỉ đến được với các tập đoàn kinh tế nhà nước. Muốn chấm dứt điều này, đã đến lúc cần có cơ chế mới, cho phép mọi thành phần kinh tế đều được tiếp cận nguồn vốn hỗ trợ, đầu tư, phát triển của Nhà nước như nhau. GS.TS TRẦN NGỌC THƠ (Trường ĐH Kinh tế TP.HCM): Chấm dứt cơ chế “bầu sữa mẹ” đối với DN nhà nước GS.TS Trần Ngọc Thơ - Ảnh: H.LINH Để quản lý DN nhà nước một cách có hiệu quả, cần mạnh tay chấm dứt cơ chế “bầu sữa mẹ” đối với loại hình DN này. Vì nếu vẫn tiếp tục cơ chế bộ, ngành quản lý như hiện nay, với ngân sách được rót đều, có thể khẳng định rất khó có động lực để khối này phát triển. Chính vì vậy, dứt khoát phải tách bạch cơ chế bộ, ngành quản lý DN nhà nước ra, không thể duy trì cơ chế này nữa. Mặt khác, cần có một cơ chế kiểm toán, giám sát được luồng tiền thực hiện đang rót vào các dự án của khối DN nhà nước, tập đoàn kinh tế nhà nước là bao nhiêu, với những con số hết sức cụ thể, minh bạch. Các báo cáo kiểm toán, giám sát này phải được một hệ thống độc lập thực hiện và được báo cáo lên Quốc hội định kỳ hằng tháng, hằng quý để nhân dân cả nước biết được luồng tiền thực này đang rót vào dự án nào, mục đích để làm gì, có hiệu quả hay không. Tôi cũng đề nghị nếu Nhà nước đã có chủ trương phát triển kinh tế tư nhân thì phải làm ngay một việc: đánh giá lại nghiêm túc, đầy đủ chủ trương phát triển kinh tế nhà nước trong thời gian qua là đúng hay sai, hiệu quả đạt được của nó cụ thể như thế nào so với với những hậu quả, thiệt hại mà các DN, tập đoàn kinh tế nhà nước đã để lại. TRẦN VŨ NGHI ghi