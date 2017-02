Mùa mía bất thường

Mía đầy ruộng, nhà máy thiếu nguyên liệu Ông Nguyễn Văn Trượng - phó giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Bình Định - cho biết tổng diện tích mía trên địa bàn niên vụ này khoảng 1.130ha, hầu hết bán cho Công ty CP Đường Bình Định. Tuy nhiên, do bị ảnh hưởng mưa lũ nên việc thu mua, sản xuất chậm hơn so với bình thường một tháng. Nhà máy hiện không đủ mía nguyên liệu để ép theo công suất thiết kế. Trong khi đó, theo lãnh đạo Sở NN&PTNT Khánh Hòa, phần lớn diện tích mía trên địa bàn vẫn đang chờ thời tiết nắng trở lại, ruộng mía khô hẳn thì xe vận chuyển mới vào được để thu hoạch mía. Những khu vực có hợp đồng bán mía cho Nhà máy Đường Phan Rang vào vụ sớm hơn, bắt đầu ngày 2-2 nhà máy cho người dân chặt mía. Riêng những hộ đăng ký bán mía cho Công ty CP Đường Khánh Hòa vẫn chưa chặt mía, do từ ngày 20-2 công ty mới vào vụ ép mía.