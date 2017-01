​Xử lý dứt điểm 5 dự án thua lỗ tại PVN

Trong năm 2016, tình hình giá dầu vẫn tiếp tục có những diễn biến bất lợi khi chỉ ở mức bình quân là 45 USD/thùng, đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vẫn đánh giá cao hiệu quả hoạt động của PVN khi có 3 phát hiện dầu khí mới, giúp gia tăng trữ lượng ở mức 16,66 triệu tấn dầu quy đổi, đạt 100% kế hoạch.

Khai thác dầu thô trong nước về đích trước kế hoạch 25 ngày, với mức sản lượng khai thác vượt 1,18 triệu tấn. Khai thác khí về đích trước kế hoạch 35 ngày, với mức sản lượng khai thác vượt 1 tỷ m3.

Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2016, ông Nguyễn Vũ Trường Sơn, Tổng giám đốc PVN cho biết tổng doanh thu của toàn Tập đoàn đạt 452,5 nghìn tỷ đồng; nộp ngân sách 90,2 nghìn tỷ, lợi nhuận sau thuế năm 2016 đạt 24,4 nghìn tỷ.

Mặc dù đạt kế hoạch đề ra nhưng so với năm 2015, doanh thu và lợi nhuận của PVN đều sụt giảm mạnh.

Cụ thể, doanh thu giảm tới 107.000 tỉ đồng so với năm 2015 và giảm hơn 290.000 tỉ đồng so với năm 2014. Nộp ngân sách nhà nước của Tập đoàn trong năm 2016 cũng giảm gần 25.000 tỉ đồng so với năm 2015.

Theo Phó Thủ tướng, bên cạnh các yếu tố thị trường không thuận lợi thì vẫn còn những hạn chế, yếu kém từ nguyên nhân chủ quan. Trong đó, công tác quản lý đầu tư ở một số dự án còn yếu kém; việc quản lý điều hành sản xuất kinh doanh, đặc biệt là quản trị chi phí còn hạn chế…

Đặt trong bối cảnh năm 2017 giá dầu thô vẫn tiếp tục diễn biến khó lường, dự báo ở mức thấp, điều kiện triển khai các dự án dầu khí ngày càng khó khăn, Phó Thủ tướng cho rằng để đạt mục tiêu là nhiệm vụ vô cùng khó khăn đối với PVN.

Do đó, Phó Thủ tướng yêu cầu có giải pháp, chiến lược để tiếp tục duy trì vị thế của PVN là tập đoàn mạnh.

Tập trung mọi nguồn lực và các giải pháp thực hiện nhằm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017, trên cả 5 lĩnh vực hoạt động chính, gồm tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí; phát triển ngành công nghiệp khí; triển khai đầu tư dự án điện; lọc dầu và tăng cường năng lực doanh nghiệp trong lĩnh vực dịch vụ dầu khí.

Đáng chú ý, với 5 dự án thua lỗ của ngành dầu khí gồm xơ sợi Đình Vũ, ba nhà máy nhiên liệu sinh học, nhà máy đóng tàu Dung Quất, Phó Thủ tướng yêu cầu phải tích cực xử lý dứt điểm các tồn tại, yếu kém.

NGỌC AN