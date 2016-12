Vé số kiến thiết tăng giải đặc biệt lên 2 tỉ đồng

Cần Thơ thu từ sổ xố kiến thiết 1.125 tỉ đồng Ngày 31-12, ông Nguyễn Hoàng Hải, giám đốc kho bạc nhà nước TP Cần Thơ, cho biết năm 2016 tổng thu ngân sách của TP đạt 19.100 tỉ đồng, đạt và vượt chỉ tiêu trung ương và HĐND TP giao. Trong đó, thu nội địa đạt 102% dự toán, tăng 8% với 7.695 tỉ đồng, thu thuế xuất nhập khẩu vượt 3% với 1.024 tỉ đồng, đáng chú ý thu từ xổ số kiến thiết là 1.125 tỉ đồng, tăng 21,6% so với cùng kỳ. Trong khi đó, tổng chi ngân sách của TP năm 2016 là 18.736 tỉ đồng. Ông Nguyễn Thanh Dũng, phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho rằng nguồn thu từ xổ số kiến thiết giúp TP cân đối được các khoản thu chi của năm 2016 trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn. Nguồn thu từ xổ số kiến thiết được tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng, an sinh xã hội. Theo Công ty TNHH nhà nước MTV Xổ số kiến thiết Cần Thơ, năm 2016 tổng doanh số phát hành đạt 3.940 tỉ đồng, đạt 108,24% so với cùng kỳ năm 2015; doanh thu tiêu thụ 3.262 tỉ đồng, với bình quân mỗi kỳ xổ số là 62,7 tỉ đồng, tăng bình quân 5,9 tỉ đồng/kỳ so với năm 2015. LÊ DÂN