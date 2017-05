Thanh tra Chính phủ kiểm tra các dự án 'nuốt' rừng Phú Yên

Ông Phùng Xuân Kiên - phó cục trưởng Cục 2 Thanh tra Chính phủ, trưởng đoàn kiểm tra - công bố quyết định kiểm tra các dự án lấy đất rừng ở Phú Yên - Ảnh: ĐĂNG TRÌNH

Sáng 16-5, tại UBND tỉnh Phú Yên, đoàn kiểm tra của Thanh tra Chính phủ công bố quyết định của tổng Thanh tra Chính phủ về việc thi hành pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng với một số dự án có liên quan đến rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng phòng hộ sang mục đích khác tại tỉnh Phú Yên từ phản ánh của báo Tuổi Trẻ.

Đoàn kiểm tra gồm sáu thành viên, do ông Phùng Xuân Kiên - phó cục trưởng Cục 2 Thanh tra Chính phủ - làm trưởng đoàn. Tham dự buổi công bố có lãnh đạo UBND tỉnh Phú Yên, các sở, ngành liên quan, UBND TP Tuy Hòa và hai huyện Tuy An, Sông Hinh, các nhà đầu tư gồm Công ty Sao Việt và Công ty TNHH New City VN.

Trình bày quyết định kiểm tra của tổng Thanh tra Chính phủ, ông Kiên nêu rõ thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, căn cứ Luật thanh tra và các quy định có liên quan của pháp luật, tổng Thanh tra Chính phủ quyết định kiểm tra việc thi hành pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án có liên quan đến việc chuyển mục đích sử dụng rừng phòng hộ sang mục đích khác tại tỉnh Phú Yên.

Thời gian kiểm tra là 20 ngày kể từ ngày công bố quyết định kiểm tra.

“Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ kiểm tra làm rõ các vấn đề báo Tuổi Trẻ nêu trong hai số báo ngày 24 và 25-4-2017, báo cáo kết quả kiểm tra, trình tổng Thanh tra Chính phủ để báo cáo Thủ tướng Chính phủ” - quyết định kiểm tra nêu rõ.

Ông Kiên cũng cho biết thêm ngày 24 và 25-4, báo Tuổi Trẻ đăng hai kỳ về việc đốn rừng phòng hộ ở Phú Yên để làm dự án, thì ngày 26-4, Văn phòng Chính phủ có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, giao Thanh tra Chính phủ chủ trì kiểm tra, làm rõ các vấn đề báo Tuổi Trẻ nêu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

“Sau khi nhận được ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, ngày 3-5, Thanh tra Chính phủ có công văn yêu cầu UBND tỉnh Phú Yên chuẩn bị báo cáo bằng văn bản về công tác quản lý đất rừng và triển khai thực hiện các dự án như báo Tuổi Trẻ nêu và có văn bản chỉ đạo các cơ quan, tổ chức có liên quan chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu để phục vụ cho đoàn thanh tra.

Đến ngày 10-5, tổng Thanh tra Chính phủ có quyết định thành lập đoàn thanh tra tiến hành kiểm tra theo chỉ đạo của Thủ tướng” - ông Kiên nói.

Sau khi công bố quyết định kiểm tra, đoàn kiểm tra sẽ nghe UBND tỉnh Phú Yên báo cáo các nội dung liên quan về công tác tác quản lý đất rừng phòng hộ cũng như việc triển khai một số dự án có liên quan.

Tiếp đó, đoàn thanh tra sẽ thông qua kế hoạch kiểm tra và dự kiến lịch làm việc với các đơn vị có liên quan.

DUY THANH