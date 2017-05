​Đoàn kiểm tra nhắc nhở người bán thịt heo bị hắt dầu nhớt

TTO - Đoàn kiểm tra liên ngành của quận Ngô Quyền kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại chợ Lương Văn Can theo định kỳ và chỉ nhắc nhở chị bán thịt do việc bày bán chưa đảm bảo vệ sinh theo quy định.