​Một thanh niên tố cáo bị công an xã đánh

TTO - Trưởng công an xã Nam Dong, huyện Cư Jut, tỉnh Đắk Nông bị tố cáo đã đánh một thanh niên, tuy nhiên ông này lại khẳng định không đánh nam thanh niên này.

Chiếc xe máy mà anh Thông cùng bạn phát hiện ở bên đường rồi dẫn tới bàn giao cho công an xã Nam Dong - Ảnh: B.D

Chiều 10-5, công an huyện Cư Jut (tỉnh Đắk Nông) đã cử cán bộ xuống làm việc, ghi nhận tường trình của những người liên quan để làm rõ việc anh Tạ Văn Thông (31 tuổi, trú tại thôn 12, xã Nam Dong, Cư Jut) phải nhập viện sau khi tới trụ sở công an xã để bàn giao một chiếc xe máy mà anh Thông cho rằng đã bị bỏ lại bên đường vào khuya 9-5.

Phải nhập viện sau khi làm việc tại công an xã

Thiếu tá Nguyễn Ích Hiếu - trưởng công an xã Nam Dong cho biết chiều 10-5, theo yêu cầu của cấp trên, ông đã gửi bản tường trình vụ việc mà ông bị tố cáo đã trực tiếp đánh anh Thông tại trụ sở công an xã Nam Dong tối 9-5.

Theo anh Tạ Văn Thông, tối 9-5, anh cùng bạn là Phạm Văn Thắng đi chơi về. Trên đường về nhà, khi qua đoạn đường gần trụ sở UBND xã Nam Dong thì thấy một xe máy bị bỏ lại bên đường, hỏi những người dân gần đó thì không ai biết chiếc xe máy này của ai và bị bỏ lại từ lúc nào.

Nghi chiếc xe máy này bị trộm lấy đi rồi bỏ lại hoặc của người dân nào đó bỏ quên, anh cùng bạn dẫn xe vào trình báo công an xã.

“Tôi nghi ngờ chiếc xe máy này là đồ ăn cắp hoặc người dân bỏ bên đường, hỏi thì không ai biết, tôi muốn đưa vào rồi công an giữ giúp, tìm chủ xe để họ tới nhận. Tuy nhiên khi tới trụ sở xã thì một số cán bộ công an xã lại nói tôi là người ăn cắp xe. Nếu ăn cắp xe tại sao tôi lại dẫn vào trình báo công an xã?” - anh Thông nói.

Anh Thông cho biết, tại thời điểm đến công an xã để bàn giao xe thì một số công an viên của xã đang trực, trưởng công an xã là thiếu tá Nguyễn Ích Hiếu đang đi tuần tra.

Anh ngồi trong phòng làm việc với cán bộ công an để ghi biên bản, còn bạn đi cùng là anh Phạm Văn Thắng đứng ngoài cửa.

Trong lúc anh đang tường trình thì ông Nguyễn Ích Hiếu đi tuần tra về, thấy anh đang ngồi trong phòng ông Hiếu chỉ hỏi vài câu rồi lao vào giật áo, xốc cả cơ thể của anh lên rồi dùng đầu gối thúc vào bụng.

“Tôi choáng váng nhưng ông Hiếu cứ dùng tay rồi chân đánh tôi, ổng dùng đầu gối thúc vào hông tôi, bảo tôi ăn cắp xe. Chứng kiến sự việc có ba cán bộ công an xã và anh Thắng - bạn tôi đứng ngay cửa cũng thấy” - anh Thông nói.

Anh Thông cho biết do bị đánh quá đau nên tối 9-5 anh phải nằm lại phòng trụ sở công an xã, tới sáng thì có người nhà tới đón, đưa bánh mì và nước cho ăn rồi chở lên bệnh viện để khám.

Chiều 10-5, anh Thông vẫn được yêu cầu nằm lại theo dõi, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh (Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) vì thấy có nhiều dấu hiệu đau ở vùng trong, tức ngực, khó thở, tổn thương phần mềm.

Trả lời PV về việc có nhìn thấy anh Thông bị thiếu tá Nguyễn Ích Hiếu đánh hay không, anh Phạm Văn Thắng - người đi cùng anh Thông khẳng định nhiều lần: “Tôi khẳng định là ông Hiếu đã dùng chân, tay đánh anh Thông. Chính tôi đứng ở ngoài cửa trụ sở công an xã và nhìn thấy, còn có mấy công an xã cũng chứng kiến nữa. Nếu nói sai thì tôi sẽ chịu trách nhiệm về lời tường trình của mình. Khi thấy anh Thông bị đánh đau quá, tôi gọi cho bố anh Thông chạy lên, lúc lên bố anh Thông còn thấy con mình đang ôm bụng vì bị đánh quá đau” - anh Thắng thuật lại.

Anh Thắng cũng nói thêm rằng, sau khi đánh anh Thông xong, thấy bố anh Thông lên, vì sợ sẽ bị làm lớn chuyện nên thiếu tá Hiếu còn kéo anh ra ngoài nói nhỏ rằng “đừng nói với bố của Thông là tôi đánh”.

Ông Tạ Văn Thắng - bố của anh Thông cho biết sáng 10-5 đã trình bày việc con mình bị đánh cho bí thư huyện ủy Cư Jut. Lãnh đạo huyện này cũng đã yêu cầu phải làm rõ có hay không vụ việc.

Trưởng công an xã thề không đánh người

Tại trụ sở công an xã Nam Dong chiều 10-5, thiếu tá Nguyễn Ích Hiếu giọng mệt mỏi: “Tôi... xin thề là tôi không có đánh. Công an huyện làm việc với tôi suốt cả ngày hôm nay về vụ việc này và tôi cũng tường trình với lãnh đạo là không đánh anh Thông”.

Ngồi cạnh ông Hiếu, ông Vương Đức Luận - phó trưởng Công an xã Nam Dong cũng nói rằng thiếu tá Hiếu không đánh anh Thông.

Ông Hiếu nói rằng tối 9-5 công an xã tiếp nhận có vụ mất xe máy ở trong khu vực trung tâm xã Nam Dong. Khi đi xác minh trở về, thấy anh Thông vừa dắt xe máy mà người dân báo là bị mất cắp tới trụ sở công an xã, ông có hỏi người bị mất là có phải người lấy xe là anh Thông hay không thì người này trả lời rằng đúng. Thấy vậy ông vào phòng nơi anh Thông đang ngồi và đẩy anh Thông bảo ở lại làm việc.

“Lúc đó tôi thấy anh Thông chửi bới, to tiếng. Tôi dùng tay xô ảnh ngồi xuống, bảo ở lại bình tĩnh làm việc. Thấy vậy anh Thông tự động nằm vật ra nền nhà rồi la hét, bảo là bị đánh, rồi... tự lao đầu vào tường, lao đầu vào cạnh bàn ghế tới sưng húp trán, vùng mặt” - ông Hiếu nói.

Về những vết thương trên cơ thể anh Thông sau khi làm việc tại công an xã, ông Hiếu khẳng định là không phải bị đánh mà do ông Thông tự gây ra, hai tay vỗ bành bạch vào bàn ghế và lao đầu vào tường.

“Sáng 10-5, tôi gặp anh Thông và có nói với ảnh là có gì chưa phải thì chín bỏ làm mười cho tôi. Tôi nói vậy là để ảnh thông cảm chứ không phải tôi xin lỗi” - thiếu tá này nói thêm.

THÁI BÁ DŨNG