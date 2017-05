​Một cựu chiến binh bị 3 thanh niên hành hung đến ngất xỉu

Ông Thảo được đưa vào bệnh viện với nhiều thương tích trên người do bị hành hung - Ảnh gia đình cung cấp

Vụ việc xảy ra chiều 9-5 tại thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, Hà Nội.

Chiều 10-5, lãnh đạo Công an thị trấn Chúc Sơn xác nhận đã nhận được đơn của gia đình ông Thảo và đã báo cáo vụ việc lên Công an huyện Chương Mỹ. Hiện cơ quan công an đã cử người đi xác minh, lấy lời khai những người liên quan, nhân chứng để điều tra làm rõ.

Theo ông Hoàng Văn Thảo (58 tuổi, cựu chiến binh, thương binh hạng 2/4, tỉ lệ 61%), thời điểm trên ông đang đi ôtô cùng 2 người khác thì bị 3 thanh niên đi xe máy lao lên chặn đầu xe. Ông vừa xuống xe để hỏi chuyện thì bất ngờ bị ba thanh niên này lao vào đánh đập dã man đến ngất xỉu.

Sau khi được đưa vào Bệnh viện Quân y 103 để cấp cứu, ngày 10-5, ông Thảo đã tỉnh táo hơn nhưng vẫn chưa thể ngồi dậy do trên người có nhiều thương tích. Một bên mắt bị đánh tím đen, người có nhiều chỗ bị sưng và một ngón tay bị dập.

Ông Thảo cho biết không có mâu thuẫn gì với ba người hành hung mình nên đến giờ vẫn chưa hiểu vì sao xảy ra vụ việc.

“Xe của tôi cũng không va chạm gì với họ. Thấy họ chặn xe nên tôi xuống hỏi xem vì sao thì bị cả ba lao vào liên tục đấm đá vào đầu, mặt và bụng”, ông Thảo kể lại.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, gia đình ông Thảo đã làm đơn gửi Công an thị trấn Chúc Sơn đề nghị điều tra làm rõ.

Sau một ngày cấp cứu tại bệnh viện ông Thảo vẫn chưa thể ngồi dậy do trên người bị nhiều thương tích - Ảnh: H.D

THÂN HOÀNG