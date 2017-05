Xô xát với nhân viên, bắn bể kính xe bệnh viện

TTO - Vụ việc xảy ra tại Bệnh viện đa khoa Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ hôm 7-5 vừa qua. Hiện cơ quan công an đang vào cuộc xác minh vụ việc và truy tìm các nghi can.

Vết thủng trên kính ôtô đậu ở cổng Bệnh viện đa khoa Hùng Vương sau khi bị nhóm thanh niên dùng vật nghi là súng cao su bắn vào hôm 7-5 - Ảnh: BVCC

Theo thông tin từ bệnh viện, khoảng 15h30 chiều 7-5, ba thanh niên đưa một nữ bệnh nhân có biểu hiện ngất xỉu vào Bệnh viện đa khoa Hùng Vương.

Khi đưa bệnh nhân vào phòng cấp cứu, các nhân viên bệnh viện đã mời ba thanh niên này ra ngoài chờ nhưng một trong ba người không hợp tác, chửi bới nhân viên và bảo vệ bệnh viện.

Đội phản ứng nhanh của Bệnh viện có mặt và áp giải người gây rối ra ngoài. Tuy nhiên sau đó thanh niên này đã gọi thêm người, tiếp tục chửi bới, bệnh viện đã phải gọi công an huyện Đoan Hùng, Phú Thọ.

Đến khoảng 20h30 cùng ngày, nhóm các thanh niên kể trên đã quay lại bệnh viện, dùng vật dụng nghi là súng cao su bắn vào bảo vệ đang sắp xếp xe ngoài cổng bệnh viện.

Viên sỏi từ vật nghi súng cao su đã bắn vào một ôtô đậu vào cổng bệnh viện, làm thủng kính một bên xe. Sau khi gây rối, nhóm thanh niên này nhanh chóng bỏ đi.

Trao đổi với Tuổi Trẻ chiều 9-5, đại diện công an huyện Đoan Hùng, Phú thọ cho hay cơ quan công an đang vào cuộc xác minh vụ việc và truy tìm các nghi can. Hiện camera của bệnh viện cũng lưu các hình ảnh từ thời điểm ba thanh niên đưa nữ bệnh nhân vào cấp cứu. Công an cũng đã tìm được viên sỏi bắn từ vật nghi là sung cao su vào ô tô cổng bệnh viện.

L.ANH - T. HOÀNG