​Đề nghị cách chức chủ tịch xã xài bằng giả

Ngày 29-4, một lãnh đạo UBND huyện Đắk R’Lấp, Đắk Nông cho biết Đảng ủy xã Kiến Thành vừa có báo cáo đề nghị cách hết các chức vụ đối với ông Mai Xuân Sáng - chủ tịch UBND xã Kiến Thành.

Trước đó qua đơn thư tố cáo, UBND huyện Đắk R’Lấp đã kiểm tra và xác định dù không tham gia thi tốt nghiệp THPT nhưng ông Sáng lại kê trong hồ sơ lí lịch công chức trình độ 12/12.

Để có bằng hợp thức hóa, ông Sáng đã dùng bằng tốt nghiệp THPT của một người tên Mai Xuân Sang rồi điền thêm dấu sắc vào phần tên để chuyển qua họ tên mình là Mai Xuân Sáng.

Từ đây trong các hồ sơ ông Sáng đều ghi mình có bằng tốt nghiệp THPT. Trước khi được bầu làm chủ tịch xã, ông Sáng từng làm cán bộ đoàn thanh niên, công an viên, thôn phó thôn 6 xã Kiến Thành.

Về lý do xài bằng giả, ông Sáng cho biết trước đây ông có đi học cấp 3 nhưng do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên không thi tốt nghiệp được. Sau đó do đòi hỏi công tác nên ông có nhờ một người quen làm giúp một bằng cấp 3 để thuận lợi hơn cho công việc.

THÁI BÁ DŨNG