Bến xe miền Đông đông nghẹt, khách vẫn đang đổ về

Từ sáng sớm, bến xe miền Đông đã tấp nập khách ra vào - Ảnh: Thu Dung

Nhiều hành khách chưa mua được vé chen chúc trước các quầy vé với hi vọng mua được những tấm vé cuối cùng. Tất cả ghế chờ của bến xe đều chật kín chỗ ngồi, hành khách lớp đứng, lớp ngồi, hành lý xếp la liệt trên sàn, một số người không có chỗ ngồi phải ra ngoài uống cà phê ngồi đợi.

Đến 16h chiều, các tuyến đường xung quanh bến như Đinh Bộ Lĩnh, QL13, Xô Viết Nghệ Tĩnh…vẫn kẹt cứng, xe cộ di chuyển chậm chạp. Giao lộ Đinh Bộ Lĩnh - Nguyễn Xí (trước cổng bến xe), dòng xe cộ xếp hàng kéo dài hơn 500m.

Một số người đợi quá lâu đã cho xe leo lên vỉa hè chạy cho kịp giờ. Chị Phạm Thị Kim - một người đi đường than thở đã phải mất gần 20 phút để đi qua đoạn đường trên.

Ông Nguyễn Hoàng Huy - phó giám đốc bến xe miền Đông cho biết, trong hai ngày 28, 29-4, lượng hành khách đi lại thông qua bến xe này rất đông, đỉnh điểm lên đến 44.000 khách/ngày.

Bến xe đang gấp rút điều xe từ các tuyến khác sang tăng cường phục vụ người dân đi các tuyến từ TP HCM - Phan Thiết, TP.HCM - Bà Rịa - Vũng Tàu.

Ông Huy cũng cho biết thêm do lượng hành khách đông, xe ra vào bến liên tục, các tuyến đường xung quanh bến đều rơi vào tình trạng kẹt cứng, xe cộ không nhúc nhích được.

Do vậy, ban quản lý bến huy động toàn bộ lực lượng phối hợp với phòng cảnh sát giao thông PC67, Công an quận Bình Thạnh điều tiết giao thông, giữ gìn an ninh trật tự trong và ngoài bến.

Đến chiều tối 29-4, nhiều hành khách vẫn xếp hàng để mua những tấm vé cuối cùng - Ảnh:Thu Dung

Theo đại diện bến xe miền Tây, đến chiều 29-4, lượng khách ra vào bến vẫn tiếp tục tăng, không có dấu hiệu giảm bớt. Dự kiến lượng khách đạt 58.000 khách - 60.000 khách, tăng 90% so với ngày thường.

Hiện tại, bến đã điều động 70-90 xe tăng cường để phục vụ cho người dân đi lại.

Tương tự, tại 2 bến phà Cát Lái (Q.2) và phà Bình Khánh (huyện Nhà Bè), lượng người đi nghỉ lễ cũng tăng vọt. Lực lượng thanh niên xung phong được huy động đứng phân luồng, tổ chức bán vé từ xa nhằm giảm ùn tắc.

Ông Nguyễn Thanh Tuấn - phó giám đốc Xí nghiệp quản lý phà Thanh niên Xung phong TP (đơn vị quản lý phà Cát Lái) - cho biết dự kiến lượng khách qua phà trong ngày 29-4 có thể lên tới 90.000 lượt khách.

Còn tại phà Bình Khánh, ông Nguyễn Tấn Hảo - phó giám đốc Xí nghiệp phà Bình Khánh cũng khẳng định, lượng khách qua phà đạt khoảng 30.000 lượt, cao điểm nhất có thể lên tới 50.000 lượt.

THU DUNG