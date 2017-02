Vụ ngộ độc thực phẩm, 199 học sinh đã xuất viện

Các học sinh đang cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long - Ảnh: TRÚC NGỌC

Theo thông tin, đến 18h ngày 11-2 đã có 199 trẻ xuất viện, 11 trẻ đang tiếp tục điều trị. trong đó 4 trẻ tương đối nặng đang nằm ở phòng Hồi sức tích cực, khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long.

Bác sĩ CKII Phan Văn Năm - Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long, cho biết: “4 trường hợp này tương đối hơi nặng nhưng diễn tiến ổn định, chúng tôi hy vọng một, hai ngày nữa sẽ cho các em xuất viện được.”

Theo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Vĩnh Long, 3 trường tiểu học có học sinh bị ngộ độc thực phẩm (trường tiểu học A ở thị trấn Long Hồ, trường tiểu học Chu Văn An và trường tiểu học Trương Định ở phường 5 và phường 8), đều dùng thức ăn do cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống của bà Đinh Thụy Lan Phương (130/11/6A Nguyễn Huệ, Phường 2, TP Vĩnh Long) cung cấp.

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Vĩnh Long đã phối hợp ban ngành xuống kiểm tra và phát hiện cơ sở của bà Đinh Thụy Lan Phương không có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm… nên đã đình chỉ hoạt động.

MINH TÂM - TRÚC NGỌC