Rét đậm sắp bao phủ toàn miền Bắc

Sáng 7-2, do nhiệt độ xuống thấp khiến hơi nước trong không khí sát đất bị lạnh và ngưng kết, núi Fansipan (Sapa) bị bao phủ bởi lớp sương muối phủ trắng đường đi, mái nhà, sân trước nhà và cây cỏ mọc sát đất - Ảnh: HẢI MINH

Nhiệt độ cao nhất các khu vực giảm phổ biến từ 4-5 độ C, trời chuyển rét hẳn, vùng núi rét đậm.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, hiện trên lục địa Trung Quốc có một khối không khí lạnh mạnh đã hình thành và đang di chuyển xuống phía nam.

Khoảng đêm về sáng 9-2, bộ phận không khí lạnh này sẽ tràn xuống Bắc Bộ, sau mưa và gió rét lan tỏa xuống các tỉnh Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc, miền Bắc có mưa, mưa rào nhẹ rải rác và có nơi có dông. Các tỉnh ven biển Trung Bộ từ gần trưa 9-2 có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông.

Trên đất liền gió chuyển hướng đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4, vịnh Bắc Bộ, khu vực bắc biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa (Việt Nam) nổi gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6-7.

Giật cấp 8; biển động, sóng biển cao trung bình 2,5-3,5m; nguy hiểm đối với tàu thuyền. Độ rủi ro thiên tai đạt mức cấp 1.

Nhiệt độ cao nhất các khu vực giảm 4-5 độ C, trời chuyển rét hẳn, vùng núi rét đậm. Khoảng ngày 10-2, lại có một đợt không khí lạnh mới tăng cường khiến nhiệt độ tiếp tục giảm thấp.

Rét đậm bao phủ toàn Bắc Bộ, vùng núi rét hại nặng, các vùng núi cao trời rét hại rất sâu.

Vì vậy, bà con nông dân miền Bắc, nhất là các tỉnh vùng núi ngay từ bây giờ cần có biện pháp phòng chống rét cho vật nuôi các loại như: không thả rông gia súc trên núi đồi vào ban đêm, để phòng tránh hiện tượng gia súc bị “sốc nhiệt” do nhiệt độ giảm nhanh gây ra.

Che chắn kín đáo lại chuồng trại, bổ xung thêm các chất vi khoáng vào thức ăn để vật nuôi có sức chống lại lạnh rét. Ngừng tra gieo hạt giống các loại khi rét đậm xảy ra, dùng tấm nilông phủ kín cây non mới mọc.

Được nhận định có cường độ mạnh, không khí lạnh tràn về gây nhiệt độ thấp nhất phía tây Bắc Bộ giảm xuống 12-14 độ C. Vùng núi 7-9 độ C, Sa Pa (Lào Cai) rét hại rất sâu 3-5 độ C.

Phía đông Bắc Bộ, trong đó có Thủ đô Hà Nội phổ biến từ 12-14 độ C, vùng cao 8-10 độ C, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) khả năng giảm còn 1-3 độ C.

Đặc biệt, các đỉnh núi có độ cao từ 2.500m trở lên cần đề phòng băng giá xuất hiện gây hại.

HẢI MINH