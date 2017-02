​Cứu một thanh niên bị dao nhọn đâm xuyên gáy

Tết 2017: Gần 4500 người nhập viện vì đánh nhau Báo cáo công tác y tế trong dịp tết nguyên đán của Bộ Y tế ngày 1-2 cho biết trong sáu ngày tết vừa qua (tính đến chiều tối mồng 5 tết), các bệnh viện toàn quốc đã tiếp nhận gần 4500 người vào viện do đánh nhau (giảm gần 13% so với tết 2016), trong đó có 34 người đã tử vong. Có trên 800 người/gần 4500 người đánh nhau vào viện có liên quan đến rượu bia. Cũng theo Bộ Y tế, trong 6 ngày tết đã có khoảng 2500 người ngộ độc thức ăn vào viện, trong đó có 1100 người ngộ độc rượu hoặc say rượu bia mức nặng. Số tai nạn do pháo nổ đã tăng vọt so với tết 2016 với 280 người bị tai nạn vào viện, tăng trên 180 người so với tết 2016. Riêng tại TP.HCM, theo số liệu thống kê tình hình cấp cứu từ các bệnh viện báo cáo về được Trung tâm cấp cứu 115 TP.HCM tổng hợp, từ ngày 26-1 đến ngày 1-2 (tức 29 đến mùng 4 Tết Đinh Dậu) tại TP.HCM ghi nhận có 20.069 trường hợp đến khám cấp cứu và bị tai nạn các loại (giao thông, sinh hoạt, đánh nhau…). Trong khi cùng thời gian này của tết Bính Thân năm trước, tại TP ghi nhận có 16.447 trường hợp. LAN ANH - L.TH.H.