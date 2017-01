​Kẹt xe gây trễ giờ, trễ chuyến xe đò tết

Hành khách nhập cảnh đã hơn 21 nghìn lượt/ngày Ngày 23-1, ông Trần Doãn Mậu, Giám đốc cảng vụ hàng không miền Nam cho biết số lượng khách nhâp cảnh tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất hiện đã là 21.222 lượt người/ngày và đang tiếp tục tăng lên. Trong ngày, có 127 chuyến bay quốc tế đến Tân Sơn Nhất. Tổng số chuyến bay hiện đã trên 700 chuyến/ngày và tiếp tục tăng dần đến mốc 800 chuyến/ngày. Tính hết ngày 22-1, tổng số hành khách thông qua cảng là khoảng 122 nghìn hành khách, bao gồm cả quốc tế và quốc nội, cả đi và đến. Ông Trần Doãn Mậu cho biết tuy số lượng hành khách là rất lớn và không ngừng tăng lên nhưng phía cảng vụ vẫn tổ chức đủ lực lượng phục vụ và bảo đảm an ninh, an toàn cho hành khách. Khu vực đường vào sân bay rất đông xe khiến lưu thông hơi chậm nhưng nhiều đơn vị liên quan phối hợp đã tổ chức bảo đảm an toàn lưu thông.