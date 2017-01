Cầu Rạch Miễu lại kẹt xe nghiêm trọng

Đoàn xe tải, xe khách hướng từ Bến Tre qua Tiền Giang bị ùn ứ trên cầu Rạch Miễu trong đêm khuya - Ảnh: Mậu Trường

Đến 0g ngày 23-1, tình trạng ùn ứ vẫn tiếp tục xảy ra phía tỉnh Bến Tre. Một cán bộ thuộc Phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an tỉnh Bến Tre đứng trực tiếp chỉ huy điều tiết giao thông tại ngã tư An Khánh (huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre) cho biết do lượng phương tiện quá đông trong khi cầu Rạch Miễu chỉ có 1 làn xe cho mỗi chiều nên đã xảy ra ùn tắc.

Ngoài ra, theo ghi nhận của chúng tôi, tại ngã tư An Khánh, là điểm giao nhau giữa hai tuyến đường tỉnh lộ 883 và quốc lộ 60, cả hai đường này đều có lượng xe lớn nên dòng xe thường xuyên xung đột nên phương tiện thoát chậm.

Bên cạnh đó, dù trạm thu phí cầu Rạch Miễu (đặt phía Bến Tre) có tới 6 làn thu phí cho cả hai chiều nhưng đường dẫn vào trạm chỉ có hai làn cho cả hai chiều. Nếu chen vào một phần đường xe hai bánh thì tối đa cũng chỉ được 4 làn nên xe cộ bị ùn ứ ngay từ đường dẫn vào trạm thu phí.

Trong đêm 22 rạng sáng ngày 23-1, bộ đàm của lực lượng cảnh sát giao thông hai tỉnh Tiền Giang - Bến Tre luôn vang lên những hiệu lệnh đóng làn, mở làn.

Kẹt xe khu vực trạm thu phí cầu rạch Miễu khuya 22-1

Do lượng xe đò, xe tải từ Bến Tre chở hàng nông sản, hoa và cây cảnh lên TP.HCM tiêu thụ nhiều nên thời gian ưu tiên cho hướng xe từ Bến Tre qua Tiền Giang nhiều hơn. Tuy nhiên, ùn ứ vẫn xảy ra. Có những thời điểm dòng xe tải nối dài từ giữa cầu Rạch Miễu đến ngã tư An Khánh (Bến Tre).

Do bị ngăn chiều xe từ Tiền Giang qua Bến Tre để giải quyết tình trạng kẹt xe ở chiều ngược lại nên phương tiện phía tỉnh Tiền Giang phải đứng đợi - Ảnh: Mậu Trường

Cảnh sát giao thông Tiền Giang đang đứng chặn một chiều hướng từ Tiền Giang qua Bến Tre để giải quyết kẹt xe phía tỉnh Bến Tre - Ảnh: Mậu Trường

Dòng xe nối đuôi nhau ùn ứ ngay tại trạm thu phí cầu Rạch Miễu, tỉnh Bến Tre - Ảnh: Mậu Trường

MẬU TRƯỜNG