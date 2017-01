Miền Bắc tăng nhiệt nhẹ, Trung Bộ mưa nhiều nơi

Hiện tượng này khiến nhiệt độ các khu vực bắt đầu gia tăng nhẹ, tăng nhanh hơn là khu tây bắc Bắc Bộ. Trong khi đó, các tỉnh Trung Bộ tiếp tục có mưa trên diện rộng.

Dự báo thời tiết trên cả nước ngày và đêm 22-1:

Phía tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Trưa chiều giảm mây hửng nắng; gió nhẹ. Trời rét, vùng núi rét đậm, các vùng núi cao rét hại.

Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 20-22 độ C, khu tây bắc trong khoảng 23-25 độ C, có nơi cao trên 25 độ C. Vùng núi 15-17 độ C, nhiệt độ thấp nhất từ 15-17 độ C, vùng núi 10-12 độ C. Sa Pa (Lào Cai) thấp nhất 7-9 độ C.

Phía đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Trưa chiều giảm mây hửng nắng; gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ cao nhất từ 18-20 độ C, vùng núi ước khoảng 14-16 độ C. Nhiệt độ thấp nhất 15-17 độ C, vùng núi từ 11-13 độ C, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) lạnh rét 5-7 độ C.

Các tỉnh Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa; gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 18-21 độ C, phía nam 22-24 độ C. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, phía nam có nơi cao trên 18 độ C.

Các tỉnh Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông; gió đông bắc cấp 3. Nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ C, nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C.

Khu vực Tây Nguyên: Mây thay đổi, có mưa vài nơi; gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ cao nhất từ 24-27 độ C, nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C.

Các tỉnh Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 29-32 độ C, nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C.

Khu vực Hà Nội: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Trưa chiều giảm mây hửng nắng; gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 18-20 độ C, nhiệt độ thấp nhất 15-17 độ C.

HẢI MINH