​Tồn kho bất động sản Hà Nội giảm chậm hơn ở TP.HCM

Hiện tổng giá trị tồn kho bất động sản còn khoảng 28.994 tỷ đồng, giảm 2.029 tỷ đồng (tương đương 6,54%) so với thời điểm kết thúc năm 2016. Trong số này, nhiều nhất vẫn là tồn kho đất nền nhà ở với hơn 3,437 triệu m2, tương đương 13.458 tỷ đồng.

Tiếp đến là tồn kho nhà thấp tầng 3.620 căn, căn hộ chung cư 3.505 căn, 671.139 m2 đất nền thương mại, lần lượt tương ứng với giá trị 7.933 tỷ đồng, 5.073 tỷ đồng và 2.529 tỷ đồng.

Cùng thời điểm, giá trị tồn kho bất động sản tại Hà Nội ở mức 5.503 tỷ đồng cao hơn so với con số gần 5.400 tỷ đồng của TP.HCM. Tuy nhiên, so sánh với cuối năm 2016, tốc độ giảm tồn kho bất động sản trong quý I của thị trường Hà Nội chậm hơn nhiều so với TP.HCM. Hà Nội giảm 87 tỷ đồng (1,56%) còn TP.HCM giảm 402 tỷ đồng (6,93%). Điều này cho thấy sức thanh khoản giữa hai thị trường trung tâm có sự chênh lệch lớn.

Đánh giá chung về thị trường, ông Nguyễn Trần Nam, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam cho rằng, việc phát triển nhà ở xã hội bị chững lại do nguồn vốn hỗ trợ cũng như các chính sách liên quan chưa được giải tỏa hoặc đáp ứng phù hợp.

Ở phân khúc thương mại, vốn triển khai các dự án bất động sản hiện nay chủ yếu vẫn là vốn tín dụng và huy động từ bán nhà ở hình thành trong tương lai. Bởi vậy, việc quản lý chặt chẽ nguồn tín dụng với nhà cao cấp là cần thiết nhưng phân khúc nhà ở giá rẻ, cần có chính sách hình thành các gói vốn riêng, nhất là dành cho người mua nhà.

"Hiện tỷ trọng tín dụng chung dành cho bất động sản vẫn an toàn nhưng lại chỉ tập trung vào một số doanh nghiệp lớn. Như vậy, xem ra lại không an toàn. Do đó, dòng vốn cho vay giữa các phân khúc cũng cần điều chỉnh để phân tán độ rủi ro " - ông Nam nhận xét.

Bên cạnh tín dụng từ các ngân hàng, nhiều quốc gia phát triển đã huy động vốn cho bất động sản thông qua các quỹ đầu tư. Điều an toàn là quỹ này chỉ có 10% được đầu tư vào dự án đang triển khai, còn 90% là đầu tư vào dự án đã hình thành để cho thuê, sinh lời. Đây là kênh dẫn vốn rất tốt và nên được tính toán kỹ lưỡng.

Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam