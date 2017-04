​SV “hưởng lợi” với chương trình đào tạo mang “tinh thần” doanh nghiệp 

Hồ Trung Dũng chính thức trở thành nhân viên của Tập đoàn Neumann Kaffee Gruppe - Đức từ khi đang là sinh viên năm 4 ngành Quản trị kinh doanh - Đại học Quốc tế Sài Gòn (SIU). Sau 3 tháng thực tập tốt nghiệp tại văn phòng đại diện của tập đoàn này ở TP.HCM, Trung Dũng đã có thể đáp ứng và hòa nhập công việc rất tốt.

Chia sẻ về sự thích nghi nhanh chóng này, Trung Dũng cho biết: “Cùng với việc tiếp thu kiến thức chuyên môn, chương trình đào tạo tại trường còn chú trọng xây dựng, rèn luyện các kỹ năng sống, kỹ năng làm việc cần thiết. “Gia tài” tích lũy trong suốt 4 năm đại học đã thực sự phát huy hiệu quả khi tôi bước vào môi trường làm việc thực tế”. Và đây cũng là nhận định của nhiều bạn sinh viên sau khi tốt nghiệp tại SIU.

Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn (SIU) luôn là môi trường năng động, tạo điều kiện cho SV phát triển các kỹ năng cá nhân - Cựu SV Hồ Trung Dũng (giữa), thành viên tích cực thường xuyên tham gia tổ chức các hoạt động của trường

Nhìn lại trải nghiệm của bản thân, Đinh Lê Huyền Trang, cựu sinh viên SIU hiện đang làm việc tại Công ty Cổ phần Navigos Group, trực thuộc Tập đoàn En-Japan (EnWorld) - tập đoàn dẫn đầu trong lĩnh vực cung cấp nhân sự tại Nhật Bản - cho biết: “SIU đã cung cấp nền tảng nhất định, cùng sự tự tin, cá tính phát triển trong tập thể giúp tôi có được thành công trong công việc”.

Đó cũng là những lợi thế của Tạ Anh Huy khi trúng tuyển vào làm nhân viên chính thức của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam sau khi tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh tại SIU. Anh Huy chia sẻ: “Trong quá trình đào tạo tại cơ quan, so với nhiều bạn khác, tôi bắt nhịp nhanh hơn và thời gian thích ứng với công việc cũng rút ngắn hơn do đã được rèn luyện sự chủ động, tương tác nhanh nhạy trong quá trình học đại học”.

SIU phối hợp với Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) và IIG Việt Nam tổ chức hội thảo “TOEIC và cơ hội việc làm tại Vietnam Airlines năm 2016”

Trong nhiều năm qua, SIU được biết đến là một trong số ít trường đại học “thổi hồn” doanh nghiệp vào chương trình đào tạo giúp sinh viên đáp ứng tốt nhu cầu công việc sau tốt nghiệp. Trường áp dụng phương pháp dạy và học theo hướng hội nhập, tiếp thu những phương pháp đào tạo hiện đại từ các nước có nền giáo dục tiên tiến với việc đề cao ứng dụng thực tiễn. Sinh viên học đến đâu được thực hành ngay đến đó. Trường giúp sinh viên tìm kiếm tư liệu học tập, tích lũy kinh nghiệm và tìm hiểu thực tế về nghề nghiệp tương lai bằng cách tổ chức chương trình liên kết với các doanh nghiệp. Vì thế kỹ năng làm việc của sinh viên được hình thành ngay từ khi bắt đầu vào học tại trường.

Các hoạt động nghiên cứu khoa học, hoạt động ngoại khóa, sinh hoạt câu lạc bộ… cũng được SIU chú trọng và tổ chức thường xuyên giúp sinh viên trở nên tự tin, năng động. Việc tham gia câu lạc bộ còn là hoạt động bổ ích, giúp sinh viên vừa giải trí vừa phát triển năng khiếu, năng lực và rèn luyện kỹ năng.

Ngoài ra, trường cũng thường xuyên duy trì và phát triển các CLB, tổ chức các seminar bổ ích, giúp sinh viên trở nên tự tin, dễ dàng thích nghi, hòa nhập với môi trường làm việc thực tế

Trần Thị Ánh Tuyết sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Thương mại quốc tế tại SIU đã có những thuận lợi rất lớn khi tiếp tục du học thạc sĩ tại Anh và hiện đang đảm nhiệm vị trí Marketing Manager của Tổ chức S.E.A. Education Consultants Viet Nam.

Ánh Tuyết cho biết: “Tôi luôn trong tư thế sẵn sàng làm quen với văn hóa doanh nghiệp và tự tin thể hiện năng lực bản thân. Trong quá trình làm việc, tôi có thể vận dụng các kỹ năng như công cụ hỗ trợ để phân tích và đưa ra những quyết định quan trọng cho doanh nghiệp của mình”.

Cùng bản lĩnh như Ánh Tuyết, Huỳnh Ngọc Nam Phương, cựu sinh viên SIU chuyên ngành Thương mại quốc tế chia sẻ: “Sau khi tốt nghiệp ĐH, tôi đã theo đuổi thành công mục tiêu du học Thạc sĩ ngành Kinh tế học tại Hoa Kỳ, được nhận vào làm tại Excel Management Ltd - công ty chuyên về các sản phẩm may mặc, làm đẹp cao cấp ở Hoa Kỳ và thăng tiến lên vị trí Campaign Manager (Quản lý dự án) chỉ trong 4 tháng làm việc. Một trong những yếu tố quan trọng giúp tôi vượt qua khó khăn, thử thách để đạt được thành công chính là nền tảng tích lũy kiến thức và kỹ năng trong suốt 4 năm ĐH”.

Tự tin trong công việc, dễ dàng giao tiếp với các đối tác nước ngoài và thích nghi nhanh chóng trong môi trường làm việc quốc tế chính là những thành công mà sinh viên SIU đã và đang làm được. Theo thống kê của trường, không ít sinh viên tìm được việc làm với vị trí cao khi còn đang thực tập tốt nghiệp. Gần 80% cử nhân SIU sau khi tốt nghiệp có việc làm; trên 20% em học lên bậc học cao hơn hoặc chuyển tiếp du học tại nhiều nước trên thế giới.

Chỉ với mức học phí khoảng 44 triệu đồng/năm, sinh viên đã được thụ hưởng những giá trị giáo dục tốt nhất theo tiêu chuẩn Hoa Kỳ tại SIU. Với thế mạnh về cơ sở vật chất, điều kiện học tập và nghiên cứu đạt chuẩn quốc tế, SIU là trường đại học quốc tế uy tín tại Việt Nam đào tạo bậc cao đẳng, đại học và thạc sĩ, có quan hệ hợp tác với nhiều trường ĐH nước ngoài, là thành viên của các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục hàng đầu thế giới của Hoa Kỳ: Hiệp hội quốc tế các trường ĐH đào tạo ngành Kinh doanh (IACBE), Hiệp hội phát triển giảng dạy doanh thương bậc ĐH (AACSB) và đang thực hiện kiểm định quốc tế của IACBE. Thông tin chi tiết về tuyển sinh và học bổng SIU 2017 xem tại website www.siu.edu.vn!

T.T