Bỏ dần thói quen ép rượu bia: bằng cách nào?

Ám ảnh bị mời rượu bia “Nam vô tửu như kỳ vô phong” - câu nói cửa miệng này đã trở thành lời chê trách của mọi người đối với tôi, mỗi khi tôi từ chối một lời mời bia rượu. Tôi là một thanh niên miền Tây - nơi nổi tiếng với lòng hiếu khách bằng văn hóa “ăn nhậu”. Từ nhỏ, tôi luôn chứng kiến cảnh rượu chè bê bết của người lớn mà thấy ngán ngẩm, nên tự nhủ với lòng rằng sẽ cố gắng thoát khỏi sự cám dỗ của “ma men”. Cuối cùng tôi đã thành công. Tuy nhiên vì không uống rượu bia nên những bữa tiệc, những cuộc vui đối với tôi lại là một ám ảnh và không ít lần đã “chuốc họa vào thân”, vì không uống khi có người mời bia rượu. Như lần đi dự đám cưới, một vị khách đến mời tôi một ly bia, tôi đã từ chối lịch sự là mình không uống được bia nhưng người đó không chịu, ép tôi uống cho bằng được. Tôi tiếp tục thuyết phục, thậm chí năn nỉ nhưng người đó vẫn cứ ép. Cuối cùng phải nhờ đến mọi người can ngăn, tôi mới thoát khỏi trận đòn vì “khi dễ” người mời bia. Cuộc sống có người này người khác, có người thích và uống được rượu bia, nhưng cũng có người không thích và không uống được. Tại sao cứ phải ép nhau say xỉn, tại sao phải chuốc rượu nhau đến khi gục xuống bàn? TRẦN ĐỨC HIỀN (Long An)