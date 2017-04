Chương trình truyền hình ngày 1-5-2017

VTV1

7g30: Phim tài liệu: Nghề đặc biệt. 8g05: Hành trình di sản: Bên Bạch Đằng Giang. 11g15: Chuyển động 24h. 13g10: Phim: Đơn giản tôi là Maria. 14g15: KHông gian văn hóa nghệ thuật. 17g45: Cuộc sống thường ngày. 20g10: Quốc hội với cử tri: Buông lỏng quản lý tài sản công. 20g45: Phim: Nơi ẩn nấp bình yên. 22g45: Cửa sổ Asean.

VTV2

7g30: Khám phá thế giới: Thế giới nhìn từ trên cao. 8g30: Kinh doanh và pháp luật. 11g30: Phim: Quán cà phê hoàng tử. 12g15: Hãy chia sẻ cùng chúng tôi. 15g30: Khám phá thế giới: Trải nghiệm đa chiều.16g45: Phát triển bền vững. 19g: Phim: Thần điêu đại hiệp. 20g45: Nhật Bản ngày nay. 22g45: Phim: Khi bố gặp mẹ.

VTV3

7g: Cà phê sáng. 8g: Xả xì chét. 9g: Phim: Cuộc chiến gia tộc. 10g10: Hãy chọn giá đúng. 12g: Phim: Tình yêu của Ê-va. 13g: Vui sống mỗi ngày. 14g40: Trời sinh một cặp.17g15: Phim: Gia hòa vạn sự thành. 20g: Phim: Gia đình vui nhộn. 20g30: Con biết tuốt. 21g10: Phim: Ngày mai ánh sáng. 22g20: Phim: Tình hồng. 23g10: Chuyện đêm muộn.

VTV9

6g: Sáng phương nam. 9g30: Rong ruổi đất phương Nam: Về nhạc sĩ Văn Cao. 12g: Phim: Anh hùng. 14g: Phim: Phong cách đàn ông. 16g10: Phim: Anh là trăng em là sao.19g: Phim: Tây du ký. 20g05: Phim: Thiên nhược hữu tình. 21g10: Chuẩn cơm mẹ nấu. 22g: Phim: Nữ thần y. 23g: Luôn có cách để yêu thương: Tình yêu người lính.

HTV2

Đón xem tập 56 bộ phim sitcom HQ đặc sắc NGÔI SAO KHOAI TÂY có sự tham gia của Lee Soon Jae, Yeo Jin Goo, Go Kyung Pyo, Ha Yeon Soo… duy nhất trên kênh HTV2 lúc 19g00 tối nay (ảnh).

11g45 Phim HQ Đánh cắp hạnh phúc - T13. 17g00 Phim TQ Quyền lực Vương Phi - T21,T22. 20g00 Phim VN Vợ tôi là số 1 - T35. 21g00 Phim HQ Mây họa ánh trăng - T7. 22g00 Phim HQ Bác sĩ nhân ái - T3.

HTV7

8g30: Nhịp đập thể thao. 9g: Phim: Đường Hồ Chí Minh trên biển. 11g: Phim: Sóng gió tình thù. 12g30: Phim: Cười lên vợ ơi. 13g: Phim: Canh bạc hoàng gia. 15g40: A Bạn đây rồi.16g45: Phim: Mặt trời mùa đông. 19g50: Phim: Gia đình là số 1. 20g30: Siêu sao đoán chữ. 21g: Ca sĩ bí ẩn. 22g30: Nhật ký vợ chồng son.

HTV9

6g30: Chương trình 60 giây. 8g20: Tọa đàm: Thành phố Hồ Chí Minh- 30 năm đổi mới- mở đường. 13g30: Phim tài liệu: Những sắc màu dân tộc.16g30: Phim: Đệ nhất phu nhân. 17g30: Phim: Thám tử ma cà rồng. 20g23: Ăn sạch sống khỏe. 21g15: Camera cận cảnh. 22g: Phim: Mật danh Rocker.

TODAY

11g: Phim HQ: Nỗi lòng người mẹ (T98). 16g00: Hi 5 – Cùng hát cùng chơi (số 62) LT. 16g30: Chuyện nhà mình (số 87). 17g: Phim Philippines: Hẹn ước tình yêu (T35). 18g: Vòng tay yêu thương (Số 16) + Chuyện của nàng (Số 67). 18g30: Just for laugh (Số 247). 18g50: Món ngon mỗi ngày (Số 322). 19g: Phim VN: Hồ sơ lửa- Phần 1: Mật danh Đ9 (T36). 20g: Phim Ấn Độ: Góa phụ nhí (T78). 21g: Phim Ấn Độ: Tình nhân trả thù (T104). 22g: Phim Philippines: Hẹn ước tình yêu (T34).

BTV1

10g30: Phim: Hương đêm. 12g: Phim: Bước ngoặc định mệnh. 13g: Phim: Tân Bạch Phát ma nữ. 17g30: Phim: Tiếng đàn kìm. 19g: Phim: Hạnh phúc cuối. 20g: Phim: Hồ sơ lửa. 21g05: Phim: Bàn tay sinh tử.

ĐN1

6g20: Phim: Tiên nữ giáng trần. 10g: Phim: Đò dọc. 12g20: Phim: Mèo cưng em ở đâu. 16g50: Phim: Định mệnh anh yêu em. 19g05: Giai điệu quê hương. 19g45: Phim: Chinh phục trái tim. 21g20: Phim: Phận đàn bà. 22g15: Phim: Hai số phận.

THVL

8g30: Ban nhạc quyền năng. 12g: Phim: Rồng bay Phụng múa. 13g05: Phim: Chuyện bên nhà mẹ. 15g: Phim: Mắt lụa. 17g: Phim: Tình Đời. 19g15: Phim: Một đời giông tố. 19g45: Hoạt hình: Chuyện của Đốm. 20g: Phim: Mặt nạ tình yêu. 21g: Giải trí truyền hình: Tình Bolero hoan ca. 21g30: Phim: Âm mưu và tình yêu.

HBO

7g30: Flubber. 10g: Silicon Valley S402. 11g: Jurassic World. 13g05: Sweet home Alabama. 14g50: The hundred-food journey. 16g50: Iron man. 18g55: Iron man 2. 21g: The leftovers S303. 22g30: Veep S603. 23g: The last witch hunter.

TTO