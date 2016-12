Chương trình truyền hình ngày 31-12-2016

VTV1

7g30: Văn học nghệ thuật: Những cuộc đời song hành. 8g00: THTT kỷ niệm 20 năm thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương. 10g00: Câu chuyện văn hóa. 13g10: Phim: Lòng tin và sự thật. 14g30: Dân ca Việt Nam. 17g10: Khám phá Việt Nam: Dấu vết những biệt điện lãng quên. 17g45: Cuộc sống thường ngày. 20g15: Giai điệu tự hào: Xuân và tuổi trẻ. 21g45: Cầu truyền hình quốc tế: Đếm ngược 2017.

VTV2

7g30: Chuyến xe buýt kỳ thú. 8g15: Khám phá. 11g45: Phim: Tình yêu định mệnh. 12g30: Bốn mùa yêu thương. 14g00: Bạn của nhà nông: Chân dung nông dân Sato Nhật Bản với nghề xuất khẩu gạo. 16g15: Người nông dân hiện đại. 18g05: Quý hơn vàng: Người nông dân hiện đại. 19g00: Phim: Anh hùng xạ điêu. 21g00: Giao lưu và toạ đàm: Ấn tượng KHCN 2016. 22g40: Ngôi nhà giới tính.

VTV3

7g00: Cà phê sáng. 9g00: Điều ước thứ 7. 10g00: Chiếc nón kỳ diệu. 12g00: Bố ơi mình đi đâu thế. 13g50: Cùng em đến trường. 14g20: Rubic: Điều bí mật. 15g20: Người đi xuyên tường. 17g15: Phim: Các chàng trai của tôi. 20g00: Ánh sáng hay bóng tối. 21g10: Ơn giời, cậu đây rồi. 23g20: Chuyện đêm muộn.

Ơn Giời, Cậu Đây Rồi! tối nay tiếp tục với căn phòng đặc biệt của NSƯT Hoài Linh, bốn trưởng phòng: Hồng Đào, Tự Long, Trấn Thành, Trường Giang sẽ đón tiếp các khách mời: Trịnh Thăng Bình, Yến Trang, Nhật Kim Anh, Thanh Duy. Đón xem lúc 21g00 tối nay trên kênh VTV3.

VTV9

6g00: Sáng phương nam. 9g00: Tin 9 Sao. 12g00: Phim: Ba người cha. 14g00: Hòa điệu đất Chín Rồng: Bông mận trắng. 16g00: Phim: Hạnh phúc trở về. 19g00: Phim: Thủy Hử. 20g00: Ca nhạc: Năm mới vui vẻ. 21g30: X-Show. 22g40: Luôn có cách để yêu thương: Các chàng trai của tôi.

HTV2

Đón xem liveshow TRƯỜNG GIANG-CHÀNG HỀ XỨ QUẢNG 2: VỀ QUÊ lần đầu lên sóng truyền hình trên HTV2 lúc 20g00 tối nay.(ảnh). 11g45: Phim Hàn Quốc: Điều ước cho em (T.7). 17g00: Phim Hàn Quốc: Chỉ yêu mình em (T.29,T30). 19g00: Sao và sự kiện. 19g15: Vitamin Cười.

HTV7

8g00: Cà phê cuối tuần. 8g30: Khỏe và đẹp. 11g00: Phim: Tình yêu và tham vọng. 12g30: Phim: Cười lên vợ ơi. 13g00: Phim: Yêu con gái của kẻ thù.14g45: Ca nhạc: CLB Tiếng hát truyền hình tuyển chọn. 16g30: Cha con hợp sức. 17g30: Xúc xắc xúc xẻ. 18g00: Con đã lớn khôn. 19g00: Giọng ải, giọng ai. 20g40: Siêu hài nhí. 21g00: Thử thách cùng bước nhảy.

THỬ THÁCH CÙNG BƯỚC NHẢY tối nay tiếp tục được dẫn dắt bởi MC Trấn Thành; Bộ ba giám khảo tiếp tục chọn ra những thí sinh xuất sắc nhất: Biên đạo John Huy Trần- Khánh Thi và giám khảo khách mời: Hoa khôi Lan Khuê. Thí sinh nào sẽ phải dừng cuộc thi? Đón xem lúc 21g00 tối nay trên kênh HTV7. Từ ngày 07/01/2017 chương trình sẽ phát trên khung giờ mới lúc 20g30 tối thứ bảy.

HTV9

6g30: Chương trình 60 giây. 8g00: Phim truyện cải lương. 11g00: Tỏa sáng giữa đời thường. 12g30: Phim: Sự trả thù. 14g00: Chuyện 4 mùa. 17g30: Phim: Người đàn bà thép. 20g30: Thể thao 365. 20g40: THTT Lễ hội đón chào năm mới 2017.

DRAMAS

Phát sóng trên VTVcab (kênh 57), HTVC (kênh 30) và K+ (kênh 22). 12g00: Phim Ấn Độ: Mối thù không phai (T.73). 18g00: Phim Hàn Quốc: Tình yêu còn mãi (T.40). 19g00: Phim Hàn Quốc: Người hùng của em (T.15). 20g00: Phim Hàn Quốc: Vòng tay gia đình (T.55). 21g00: Phim Hàn Quốc: Người tình ánh trăng (T.21). 22g00: Phim Ấn Độ: Mối thù không phai (T.72). 23g00: Phim Philippines: Trái tim vay mượn (T.18).

GIẢI TRÍ TV

Hiện có trên VTVcab, SCTV, HTVC, K+, MyTV và AVG. 11g00: 2 ngày 1 đêm. 12g00: Phim HQ: Thiên tài lang băm (T.19). 13g00: Sao âm nhạc. 14g00: Phim HQ: Đi tìm hạnh phúc (T.21). 17g30: Phim HQ: Con gái của mẹ thật tuyệt (T.49). 18g30: Sao và sự kiện. 18g45: Cả nhà cùng cười. 19g00: Phim HQ: Hai người mẹ (T.65). 20g00: Phim Philippines: Tình sâu hơn hận (T.51). 21g00: Thử thách cùng bước nhảy. 22g30: Sao và sự kiện. 23g00: Con đến từ hành tinh nào?

SCTV

10g00: Huyết chiến tình thù (Tập 5). 11g00: 11 lần yêu (Tập 9). 12g00: Mắt Lửa (Tập 24). 13g00: Nhất đỏ nhì đen (Tập 60). 14g00: Huyết chiến tình thù (Tập 5). 15g00: 11 lần yêu (Tập 9). 16g00: Mắt Lửa (Tập 24). 17g00: Huyền Thoại Amaya (Tập 61). 18g00: Giấc mơ của Jade (Tập 44). 19g00: Cơn lốc hận thù (Tập 43). 20g00: 11 lần yêu (Tập 10). 21g00: Huyết chiến tình thù (Tập 6). 22g00: Nhất đỏ nhì đen (Tập 61). 23g00: Mắt Lửa (Tập 24).

SCTV1

10g30: Gặp nhau để cười (Tập 34,35). 11g30: Tâm lý trị liệu (Tập 3). Bạc nóng bạc nguội. 12g30: Tám xuyên việt (Tập 256,257,258). 13g30: Cười đa cảm xúc (Tập 23,24). 14g30: Táo quân ở trọ (Tập 61,62). 15g30: Cô nàng xinh đẹp (Tập 21). 16g30: Gặp nhau để cười (Tập 36,37). 17g30: Tâm lý trị liệu (Tập 4). Mê hồn trận. 18g30: Tối nay xem gì. Tám xuyên việt (Tập 259,260,261). 19g30: Cười đa cảm xúc (Tập 25,26). 20g30: Cười xuyên Việt - PBNS (Tập 7) - Phần 1. 21g30: Cười xuyên Việt - PBNS (Tập 7) - Phần 2. Cây cầu dừa. 22g30: Gặp nhau để cười (Tập 38,39). 23g30: Tâm lý trị liệu (Tập 5). Người ngay mắc nạn.

SCTV4

10g30: Nhịp sống 365-Số 30.12.2016. 11g00: Trúng số (T.18/35). 12g00: Thiên trường địa cửu (T.45/75). 13g00: Sắc màu đam mê (T.64/122). 14g00: Không thể ngừng yêu (T.24/36). 15g00: Nụ hôn định mệnh (T.25/35). 16g00: Người hùng đảo Bình Châu (T.17/20). 17g00: Thiên trường địa cửu (T.46/75). 18g00: Nhịp sống 365-Số 31.12.2016. 18g30: Hài Sao Việt (Số 57). 18g40: Thời tiết-31.12.16. 18g45: Sắc màu đam mê (T.65/122). 19g45: Không thể ngừng yêu (T.25/36). 20g45: Nụ hôn định mệnh (T.26/35). 21g45: Người hùng đảo Bình Châu (T.18/20). 22g45: Nhịp sống 365-Số 30.12.2016. 23g15: Trúng số (T.17/35).

SCTV11

10g00: SZ New Vpop - Những sắc màu yêu (số 313). 10g30: SZ Bolero - Những nốt nhạc ngân (số 329). 11g00: Phim Trung Quốc: Gặp gỡ Vương Lịch Xuyên (Tập 38) (Hết). 12g00: Phim Hàn Quốc: Ông bố nội trợ (Tập 51). 13g00: Hài: Tình yêu quanh ta (Tập 5). 14g30: SZ Bolero - Những nốt nhạc ngân (số 330). 15g00: Phim Trung Quốc: Hoàn Châu cách cách - P2 (Tập 48) (Hết). 16g00: Phim Thái Lan: Trò chơi tình ái (Tập 20). 17g00: SZ New Vpop - Những sắc màu yêu (số 314). 17g30: SZ Bolero - Những nốt nhạc ngân (số 331). 18g00: Phim Trung Quốc: Khí phách anh hùng - (Tập 1. 19g00: Phim Hàn Quốc: Ông bố nội trợ (Tập 52). 20g00: Phim Thái Lan: Mối thù truyền kiếp (Tập 2). 21g00: Phim TVB: Miêu Thúy Hoa (Tập 1). 22g00: Phim Trung Quốc: Thủy hử (Tập 22). 23g00: SZ Bolero - Những nốt nhạc ngân (số 330). 23g30: SZ New Vpop - Những sắc màu yêu (số 312).

SCTV14

10g45: Nhà chung (T.8/35). 11g45: Kim chi cà pháo (T.50/100). Tình và lý (T.1/33). 12g45: Mở khóa con tim (T.23/30). 13g45: Sếp ơi anh yêu em (T.3). 14g45: THSTL-Đời không như là mơ 04. Đời không như là mơ (T.4). 15g45: Săn vàng (T.15/30). 16g45: Một nửa yêu thương (T.16/33). 17g45: Nhà chung (T.9/35). 18g45: THSTL-Mở khóa con tim 08. Mở khóa con tim (T.24/30). 19g45: THSTL-Sếp ơi anh yêu em 04. Sếp ơi anh yêu em (T.4). 20g45: THSTL-Đời không như là mơ 05. Đời không như là mơ (T.5). 21g45: Săn vàng (T.16/30). Kim chi cà pháo (T.51/100). 22g45: Kẻ bán linh hồn (T.39/40). 23g45: Nhà chung (T.7/35).

SCTV16

Giờ phát sóng từ 18g đến 23g: Xiềng xích. Người thương thuyết. Kẻ chỉ điểm. Cộng sự tay mơ. Kẻ liều mạng. Hành tinh Khỉ. Vây bắt. Người đỡ đạn. Thiếu nữ báo thù. Thân thể của Jennifer. Tôi là số bốn. Quý tộc săn tranh.

TODAY

9g00: Hi-5 Cùng hát cùng chơi (Số 1+2+3) LT. 11g00: Phim HQ: Đoạt tình (T.79). 15g00: Những khúc vọng xưa (số 43). Sống để yêu thương. 16g00: Hi 5-Cùng hát cùng chơi (số 68) LT. 16h30: Chuyện nhà mình (số 67). 17g00: Phim Ký ức tình yêu (T.5). 18g00: Trực tiếp xổ số Max 4D. 18g30: Làm đẹp 24h (Số 41). 18g55: Món ngon mỗi ngày (số 272). 19g00: Thế giới điện ảnh (số 243) +Sống khỏe sống vui (Số 16). 19g35: Hài-Chuyện của nàng (số 52). 20g00: Phim Ấn Độ: Cô dâu 8 tuổi - P12 (T.73) 21g00: Phim Ấn Độ: Định mệnh (T.213) 22g00: Phim Philippines: Ký ức tình yêu (T4).

BTV1

8g55: Phim: Sỏi đá cũng biết yêu. 12g00: Phim: Bí mật bị thời gian vùi lấp. 13g00: Phim: Tình chị duyên em. 17g30: Phim: Sức nặng tình thâm. 19g00: Phim: Hai lần cưới. 20g00: Phim: Tình yêu và thử thách.

ĐN1

6g20: Phim: Cộng sự. 10g00: Phim: Tình người xứ hoa. 12g20: Phim: Hương vị cuộc sống. 15g00: Chương trình: Phong cách & Cuộc sống. 16g50: Phim: Cầu vồng sau mưa. 19g05: Chương trình: Tươi khỏe mỗi ngày. 19g45: Phim: Son môi hồng. 21g20: Phim: Đánh thức trái tim. 22g15: Phim: Trái tim yêu.

THVL

8g30: Cười Xuyên Việt phiên bản nghệ sĩ. 10g00: Sống khỏe sống đẹp. 12g00: Phim: Tân mãnh long quá giang. 13g05: Phim: Chuyện bên nhà mẹ. 15g00: Talkshow Chuyện hôm nay: Chuyển động kinh tế năm 2016. 17g00: Phim: Hoàng đế ăn mày. 19g10: Chuyến xe nhân ái. 20g00: Phim: Song sinh bí ẩn. 21g00: Người hóa thân số 1. 22g20: Phim: Âm mưu và tình yêu.

HBO

7g30: Babe: Pig in the city. 9g10: Ghost rider. 11g00: Jem and the holograms. 13g00: Mission: Impossible rogue nation. 15g15: Everest. 17g15: Big hero 6. 19g00: Guardians of the galaxy. 21g00: The intern. 23g00: The incredible Hulk (2008).

