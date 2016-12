Chương trình truyền hình ngày 29-12-2016

VTV1

7g30: Phóng sự: Câu chuyện bà chúa muối. 8g05: Đối thoại chính sách. 11g15: Chuyển động 24h. 13g10: Phim: Lòng tin và sự thật. 14g15: Sân khấu. 17g45: Cuộc sống thường ngày. 20g15: Vì an ninh tổ quốc. 20g45: Phim: Ngự lâm không kiếm. 22g45: Văn hóa - Sự kiện và Nhân vật.

VTV2

7g30: Khám phá thế giới: Khám bệnh cùng bác sỹ Billy. 8g30: Sắc màu các dân tộc: Hồn chiêng Mường. 11g45: Phim: Tình yêu định mệnh. 12g30: Sống khỏe mỗi ngày: Cảnh giác với bệnh viêm khớp nhiễm khuẩn. 15g30: Khám phá thế giới. 16g45: Bạn của nhà nông. 19g00: Phim: Anh hùng xạ điêu. 20g35: Chất lượng cuộc sống. 22g45: Phim: Khi bố gặp mẹ.

VTV3

7g00: Cà phê sáng. 8g30: Thời trang và cuộc sống. 10g00: Bố ơi mình đi đâu thế. 11g15: Phim: Cuộc chiến gia tộc. 12g00: Phim: Ngôi nhà vui vẻ. 13g00: Vui sống mỗi ngày. 14g40: Gương mặt thân quen nhí. 17g15: Phim: Các chàng trai của tôi. 20g05: Nhà cười. 21g10: Phim: Tuổi thanh xuân- Phần 2. 22g10: Phim: Tình hồng. 23g00: Chuyện đêm muộn.

VTV9

6g00: Sáng phương Nam. 8g30: Tình khúc vượt thời gian. 10g15: Phim: Thư ký. 12g00: Phim: Ba người cha. 13g00: Phim: Ngọc lục bảo. 14g00: Phim: Gia đình Kim Chi. 16g00: Phim: Hạnh phúc trở về. 19g00: Phim: Thủy Hử. 20g05: Phim: Thiên nhược hữu tình. 21g55: Phim: Vòng xoáy bạc. 23g25: Ca nhạc: Thì thầm mùa xuân.

DRAMAS

Phát sóng trên VTVcab (kênh 57), HTVC (kênh 30) và K+ (kênh 22). 12g00: Phim Ấn Độ: Mối thù không phai (T.71). 18g00: Phim Hàn Quốc: Tình yêu còn mãi (T.38). 19g00: Phim Hàn Quốc: Người hùng của em (T.13). 20g00: Phim Hàn Quốc: Vòng tay gia đình (T.53). 21g00: Phim Hàn Quốc: Người tình ánh trăng (T.19). 22g00: Phim Ấn Độ: Mối thù không phai (T.70). 23g00: Phim Philippines: Trái tim vay mượn (T.16).

GIẢI TRÍ TV

Hiện có trên VTVcab, SCTV, HTVC, K+, MyTV và AVG. 9g30: Chiếc thìa vàng. 11g00: Phim Philippines: Ảo mộng (T.36). 12g00: Phim HQ: Thiên tài lang băm (T.17). 14g00: Phim HQ: Đi tìm hạnh phúc (T.19). 16g45: Phim HQ: Đánh cắp hạnh phúc (T.37). 17g30: Phim HQ: Con gái của mẹ thật tuyệt (T.47). 18g30: Tin nóng 24H. 19g00: Phim HQ: Hai người mẹ (T.63). 20g00: Phim Philippines: Tình sâu hơn hận (T.49). 21g00: Phim TQ: Tân thiên long bát bộ (T.35). 22g00: Phim HQ: Cuộc chiến nội cung (T.8).

BTV1

10g30: Phim: Ranh giới định mệnh 12g00: Phim: Bí mật bị thời gian vùi lấp. 13g00: Phim: Tình chị duyên em. 17g30: Phim: Sức nặng tình thâm. 19g00: Phim: Hai lần cưới. 20g00: Phim: Tình yêu và thử thách. 21g15 Phim: Đoạt tình.

HTV2

Đón xem tập 9 bộ phim VN đề tài xuyên không đặc sắc KHI ĐÀN ÔNG LÀ SỐ 0 với sự tham gia của Thái Hòa, Phạm Anh Tuấn, Tường Vi, Thúy Diễm,… trên HTV2 lúc 20g00 tối nay (ảnh). 11g45: Phim HQ: Điều ước cho em (T.5). 17g00: Phim HQ: Chỉ yêu mình em (T.25,26). 19g00: Phim Thái Lan: Linh hồn báo thù (T.3). 21g00: Phim HQ: Chuyện tình bác sĩ (T.11). 22g00: Phim TVB: Nội gián ATF (T.20).

HTV7

7g30: Bệnh viện nụ cười. 9g30: Phim: Cưới chồng cho vợ. 11g00: Phim: Tình yêu và tham vọng. 12g30: Phim: Cười lên vợ ơi. 13g00: Phim: Yêu con gái của kẻ thù. 16g20: Bữa cơm gia đình. 16g45: Phim: Trái tim mỹ nhân. 19g00: Phim thiếu nhi. 20g00: Phim: Đặc vụ ở Ma Cao. 21g00: Khởi đầu ước mơ.

HTV9

6g30: Chương trình 60 giây. 8g00: Tạp chí văn nghệ. 12g30: Phim: Sự trả thù. 13g30: Chuyên đề âm nhạc: Thanh âm ngày mới. 15g20: Ca nhạc dân tộc: Bến hẹn. 17g30: Phim: Taxi. 20g30: Ăn sạch sống khỏe. 22g00: Phim: Dã tâm thiên thần.

TODAY

11g00: Phim HQ: Đoạt tình (T.77). 16g00: Hi 5-Cùng hát cùng chơi (số 66) LT. 16h30: Chuyện nhà mình (số 65). 17g00: Phim Philippines: Ký ức tình yêu (T.3). Phim. 18g00:Trực tiếp xổ số Max 4D. 18g30: Tiếp sức hồi sinh (Số 192). 18g55: Món ngon mỗi ngày (số 268). 19g00: Phim VN: Tổ ấm gió lùa (T.31). 20g00: Phim Ấn Độ: Cô dâu 8 tuổi - P12 (T.71). 21g00: Phim Ấn Độ: Định mệnh (T.211). 22g00: Phim Philippines: Ký ức tình yêu (T.2).

SCTV

10g00: Huyết chiến tình thù (Tập 3). 11g00: 11 lần yêu (Tập 7). 12g00: Mắt Lửa (Tập 22). 13g00: Nhất đỏ nhì đen (Tập 58). 14g00: Huyết chiến tình thù (Tập 3). 15g00: 11 lần yêu (Tập 7). 16g00: Mắt Lửa (Tập 22). 17g00: Huyền Thoại Amaya (Tập 59). 18g00: Giấc mơ của Jade (Tập 42). 19g00: Cơn lốc hận thù (Tập 41). 20g00: 11 lần yêu (Tập 8). 21g00: Huyết chiến tình thù (Tập 4). 22g00: Nhất đỏ nhì đen (Tập 59). 23g00: Mắt Lửa (Tập 22).

SCTV1

10g30: Gặp nhau để cười (Tập 30,31). 11g30: Tâm lý trị liệu (Tập 1). Ngoài tầm kiểm soát. 12g30: Tám xuyên Việt (Tập 250,251,252). 13g30: Cười đa cảm xúc (Tập 19,20). 14g30: Táo quân ở trọ (Tập 57,58). 15g30: Cô nàng xinh đẹp (Tập 19). 16g30: Gặp nhau để cười (Tập 32,33). 17g30: Tâm lý trị liệu (Tập 2). Thách cưới. 18g30: Tối nay xem gì. Tám xuyên Việt (Tập 253,254,255). 19g30: Cười đa cảm xúc (Tập 21,22). 20g30: Táo quân ở trọ (Tập 59,60). 21g30: Cô nàng xinh đẹp (Tập 20). 22g30: Gặp nhau để cười (Tập 34,35). 23g30: Tâm lý trị liệu (Tập 3). Bạc nóng bạc nguội.

SCTV4

10g30: Nhịp sống 365-Số 28.12.2016. 11g00: Trúng số (T.16/35). 12g00: Thiên trường địa cửu (T.43/75). 13g00: Sắc màu đam mê (T.62/122). 14g00: Không thể ngừng yêu (T.22/36). 15g00: Nụ hôn định mệnh (T.23/35). 16g00: Người hùng đảo Bình Châu (T.15/20). 17g00: Thiên trường địa cửu (T.44/75). 18g00: Nhịp sống 365-Số 29.12.2016. 18g30: Cẩm nang sức khỏe (Số 19). 18g40: Thời tiết-29.12.16. 18g45: Sắc màu đam mê (T.63/122). 19g45: Không thể ngừng yêu (T.23/36). 20g45: Nụ hôn định mệnh (T.24/35). 21g45: Người hùng đảo Bình Châu (T.16/20). 22g45: Nhịp sống 365-Số 28.12.2016. 23g15: Trúng số (T.15/35).

SCTV11

10g00: SZ New Vpop - Những sắc màu yêu (số 310). 10g30: SZ Bolero - Những nốt nhạc ngân (số 327). 11g00: Phim Trung Quốc: Gặp gỡ Vương Lịch Xuyên (Tập 36). 12g00: Phim Hàn Quốc: Ông bố nội trợ (Tập 49). 13g00: Phim Thái Lan: Vòng xoáy tội ác (Tập 28) (Hết). 14g00: Hài: Tình yêu quanh ta (Tập 3). 14g30: SZ Bolero - Những nốt nhạc ngân (số 328). 15g00: Phim Trung Quốc: Hoàn Châu cách cách - P2 (Tập 46). 16g00: Phim Thái Lan: Trò chơi tình ái (Tập 18). 17g00: SZ New Vpop - Những sắc màu yêu (số 311). 17g30: SZ Bolero - Những nốt nhạc ngân (số 329). 18g00: Phim Trung Quốc: Gặp gỡ Vương Lịch Xuyên (Tập 37). 19g00: Phim Hàn Quốc: Ông bố nội trợ (Tập 50). 20g00: Phim Thái Lan: Mối thù truyền kiếp (Tập 1). 21g00: Phim Trung Quốc: Hoàn Châu cách cách - P2 (Tập 47). 22g00: Phim Trung Quốc: Thủy hử (Tập 20). 23g00: SZ Bolero - Những nốt nhạc ngân (số 328). 23g30: SZ New Vpop - Những sắc màu yêu (số 309)

SCTV14

10g45: Nhà chung (T.6/35). 11g45: Kim chi cà pháo (T.48/100). Kẻ bán linh hồn (T.39/40). 12g45: Mở khóa con tim (T.21/30). 13g45: Sếp ơi anh yêu em (T.1). 14g45: THSTL-Đời không như là mơ 02. Đời không như là mơ (T.2). 15g45: Săn vàng (T.13/30). 16g45: Một nửa yêu thương (T.14/33). 17g45: Nhà chung (T.7/35). 18g45: THSTL-Mở khóa con tim 06. Mở khóa con tim (T.22/30). 19g45: THSTL-Sếp ơi anh yêu em 02. Sếp ơi anh yêu em (T.2). 20g45: THSTL-Đời không như là mơ 03. Đời không như là mơ (T.3). 21g45: Săn vàng (T.14/30). Kim chi cà pháo (T.49/100). 22g45: Kẻ bán linh hồn (T.37/40). 23g45: Nhà chung (T.5/35).

SCTV16

Giờ phát sóng từ 18g đến 23g: Thảm họa diệt vong. Taxi. Vây bắt. Hành tinh Khỉ. Xiềng xích. Kẻ can đảm: Cuộc vây hãm phố Downing. Cộng sự tay mơ. Người thương thuyết. Chiến binh Phương Bắc. Ván bài số phận. Người vận chuyển. Người vận chuyển 2. Cảnh sát Beverly Hills III. Tôi là số bốn.

ĐN1

6g20: Phim: Cộng sự. 10g00: Phim: Tình người xứ hoa. 12g20: Phim: Hương vị cuộc sống. 16g50: Phim: Lối về hạnh phúc. 19g05: Hài Sitcom: Thánh phán. 19g45: Phim: Son môi hồng. 22g00: Phim: Đánh thức trái tim. 22g45: Phim: Trái tim yêu.

THVL

8g30: Hoán chuyển bất ngờ. 10g10: Nhìn ra thế giới. 12g00: Phim: Tân mãnh long quá giang. 13g05: Phim: Chuyện bên nhà mẹ. 15g00: Phim: Khu vườn bí ẩn. 17g00: Phim: Hoàng đế ăn mày. 19g10: Phim: Tần Nương Thất. 19g50: Hoạt hình: Bóng mát tâm hồn. 20g00: Phim: Song sinh bí ẩn. 21g00: Cười Xuyên Việt phiên bản nghệ sĩ. 22g20: Phim: Âm mưu và tình yêu.

HBO

7g30: The weather man. 9g10: Baby mama. 10g45: Charlie Wilson’s war. 12g25: Magic in the moonlight. 14g00: The last witch hunter. 15g50: Shrek. 17g20: Shrek 2. 18g50: Jupiter ascending. 21g00: Chappie. 23g00: Trainwreck.

________________

Chương trình dự kiến, có thể thay đổi vào giờ chót.

TTO