4 ca khúc 'triệu người nghe' vào đề cử Làn Sóng Xanh

Nhà sản xuất âm nhạc trẻ tuổi Khắc Hưng vừa có tên trong đề cử Bài hát hiện tượng lẫn Nhạc sĩ Hòa âm phối khí - Ảnh: FBNV

Theo đó, bốn đề cử cho hạng mục Bài hát hiện tượng gồm: Sau tất cả (sáng tác: Khắc Hưng, thể hiện: Erik ST.319), Em đã biết (Đông Âu - Suni Hạ Linh), Phía sau một cô gái (Tiên Cookie - Soobin Hoàng Sơn) và Anh cứ đi đi (Vương Anh Tú - Hari Won).

Sau tất cả (Khắc Hưng - Erik ST.319) ra mắt vào tháng đầu của năm 2016, thời điểm mà phần đông mọi người đang tất bật đón năm mới nhưng ca khúc này vẫn tạo được một cơn sốt với các khán giả yêu âm nhạc. Bên cạnh công chúng, hàng loạt tên tuổi lớn trong làng nhạc cũng thay nhau cover ca khúc này.

Tính đến hiện tại, Sau tất cả đã có 16 tuần ở trong bảng xếp hạng Làn sóng xanh, hơn 16 triệu lượt nghe trên Nhaccuatui.com và trêm 32 triệu lượt xem trên Youtube.

Em đã biết (Đông Âu - Suni Hạ Linh) được tung ra vào tháng 3-2016 và trở thành hit trong sự ngạc nhiên của nhiều người. Điều đặc biệt của Em đã biết là Đông Âu, tác giả của ca khúc không phải là một nhạc sĩ quá hot và người thể hiện bài hát này là gương mặt mới toanh. Gần như khán giả lẫn giới chuyên môn đều không biết Suni Hạ Linh là ai cho đến khi xuất hiện bài hát này.

Mặc dù là tên tuổi mới và thực lực chưa phải xuất sắc nhưng Suni Hạ Linh đã có được một bài hát với giai điệu bắt tai, dễ đi vào lòng người, hợp với chất giọng cùng với MV đầu tay được quay tại châu Âu với những góc quay tinh tế cũng góp phần giúp sản phẩm tạo được sự chú ý hơn.

Đến nay, Em đã biết xuất hiện 9 tuần trong bảng xếp hạng Làn sóng xanh, lượt nghe trên nhaccuatui khá khiêm tốn là trên 2 triệu lượt nhưng trên youtube thì Suni Hạ Linh đã kịp ghi cho mình gần 10 triệu lượt, một con số không nhỏ với một gương mặt hoàn toàn mới.

Phía sau một cô gái (Tiên Cookie - Soobin Hoàng Sơn) ra mắt vào tháng 10-2016. Ngay lập tức, ca khúc này tạo nên một cơn sốt chóng mặt, được nhiều người cover (kể cả các ca sĩ nổi tiếng) và trở thành ca khúc đầu tiên đưa tên tuổi của Soobin Hoàng Sơn lên một vị trí mới.

Tính đến thời điểm hiện tại thì Phía sau một cô gái có trên 65 triệu lượt xem trên Youtube, chỉ với bản Lyric video. MV ca khúc này chỉ mới tung ra cách đây vài ngày nhưng đã có hơn 3 triệu lượt xem. Trên Nhaccuatui.com, lượt nghe của Phía sau một cô gái là trên 15.3 triệu. Riêng với Làn sóng xanh, dù ra đời vào dịp gần khép lại đợt bình chọn năm nhưng ca khúc đã nằm trong top 10 gần 2 tháng.

Anh cứ đi đi (Vương Anh Tú - Hari Won) được tung ra vào đầu tháng 6-2016. Ca khúc thuộc thể loại pop-ballad quen thuộc, chất nhạc tự sự và vốn quen thuộc với tai nghe với nhiều người theo kiểu nhạc phòng trà. Thế nhưng, thật bất ngờ là ca khúc này lập tức thành hit.

Thậm chí, trong cuộc trả lời phỏng vấn với kênh FM99.9Mhz, Hari Won cũng thừa nhận là không thể nghĩ bài hát của mình được đón nhận nồng nhiệt đến như thế. Nhiều bạn trẻ và các ca sĩ đã đua nhau cover ca khúc này, tạo thành một trào lưu mạnh mẽ trên mạng xã hội vào thời điểm đó.

Ca khúc đã trụ trong bảng xếp hạng Làn sóng xanh 12 tuần, trên trang nhaccuatui.com thì ca khúc này có hơn 11.6 triệu lượt nghe và trên Youtube thì MV đã có trên 24 triệu lượt xem.

Riêng đề cử cho hạng mục Nhạc sĩ Hòa âm phối phí đã thuộc về ba cái tên nổi bật nhất trong năm: Only C (nổi bật với Bống bống bang bang, Mình là gì của nhau, Yêu một người có lẽ...), Đỗ Hiếu (Destiny, Cause I love you, Boom boom...) và Khắc Hưng (Sau tất cả, Anh đang nơi đâu, Baby baby...) .

Q.N.