Chi Pu, Ninh Dương Lan Ngọc sẽ vào phim Mối tình đầu của tôi

TTO - Sau khi Angela Phương Trinh tuyên bố rút khỏi dự án phim truyền hình Mối tình đầu của tôi, nhà sản xuất bộ phim đã chính thức giới thiệu dàn diễn viên mới gồm Chi Pu, Ninh Dương Lan Ngọc, B Trần và Bình An.

Những gương mặt điện ảnh trẻ nhiều triển vọng góp mặt trong Mối tình đầu của tôi - Ảnh: ĐPCC

Điều thú vị là cả 4 diễn viên chính này đều là những gương mặt điện ảnh trẻ triển vọng từng gây ấn tượng với khán giả trong hai năm qua như Chi Pu (phim Yêu, Vệ sĩ Sài Gòn), Ninh Dương Lan Ngọc (Tấm Cám chuyện chưa kể, Truy sát), B Trần (phim 12 chòm sao vẽ đường cho yêu chạy) hay Bình An (phim Lạc giới).

Thậm chí bộ đôi đạo diễn của bộ phim là Bảo Nhân - Nam Cito cũng là bộ đôi tạo ra nhiều bộ phim điện ảnh trẻ trung, hài hước, có doanh thu tốt như Chạy đi rồi tính, Gái già lắm chiêu…

Vậy nên bộ phim truyền hình này dù chưa ra mắt, vẫn khiến người xem chờ đợi bởi ekip thực hiện bắt mắt, hứa hẹn thu hút sự quan tâm của những khán giả trẻ.

Mối tình đầu của tôi chuyển thể từ kịch bản She was pretty, phiên bản Việt hoá xoay quanh câu chuyện về tình bạn, tình yêu và công việc của bốn nhân vật chính là An Chi, Hạ Linh, Nam Phong và Minh Huy.

Lan Ngọc sẽ vào vai An Chi (Kim Hye Jin trong bản Hàn Quốc). An Chi là một cô gái có vẻ ngoài xấu xí và rất mơ mộng, cô luôn giữ trong tim mối tình đầu với cậu bạn học hồi còn nhỏ

Chi Pu được giao vai Hạ Linh (Min Hari) thành đạt, sang chảnh với gout thời trang nổi bật. Mặc dù bên ngoài Hạ Linh luôn thể hiện mình là một cô gái mạnh mẽ nhưng ẩn sâu bên trong cô là một tâm hồn nhạy cảm.

Mối tình đầu của tôi sẽ được bấm máy vào ngày 1-6 và sẽ dự kiến lên sóng vào tháng 9-2017.

MINH TRANG