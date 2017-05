10 gương mặt diễn viên nữ từng đoạt giải Cannes khi còn rất trẻ

Rita Tushingham (sinh năm 1942)

Rita Tushingham

Là một trong những diễn viên trẻ nhất từng mang về giải Ảnh hậu Cannes, diễn viên người Anh này chiến thắng ở tuổi 20 vào năm 1962 với bộ phim A Taste of Honey dựa theo sân khấu cùng tên. Trong phim, bà thể hiện nội tâm độc đáo của cô nữ sinh 17 tuổi choáng váng trước tình yêu trai gái và có quan hệ phức tạp với người mẹ trái nết.

Sau giải thưởng, sự nghiệp Rita thăng tiến nhanh chóng mà điển hình là bà góp mặt trong các tác phẩm trở thành kinh điển về sau như Doctor Zhivago, The Knack ...and How to Get It. Đến tận bây giờ bà vẫn còn hoạt động nghệ thuật và đang trên trường quay tác phẩm mới.

Marina Vlady (sinh năm 1938)

Diễn viên Marina Vlady

Năm 1963, bà giành được giải Ảnh hậu cho phim hài The Conjugal Bed của Ý khi thủ diễn nhân vật nữ vô tình khám phá ra bí mật động trời của chồng cô bạn thân và tìm mọi cách giải quyết những tình huống dở khóc dở cười về sau.

Từ giã màn bạc 7 năm trước, trong cả sự nghiệp của mình bà từng vài lần tham gia phim cùng huyền thoại Jean Luc-Godard và từng viết sách về đề tài xã hội, bảo vệ quyền lợi của những công dân Ả rập bị coi rẻ tại quê hương bà.

Pia Degermark (sinh năm 1949)

Diễn viên Pia Degermark

Bà hiện là một trong hai diễn viên nữ trẻ nhất từng thắng giải ở Cannes. Với vai nữ chính có số phận thảm khốc phải tìm đến cái chết vì đói nghèo trong Elvira Madigan năm 1967, bà đăng quang khi tròn 18 tuổi. Bộ phim cũng được đề cử Quả cầu vàng lẫn BAFTA năm đó.

Tuy nhiên sự nghiệp điện ảnh của diễn viên người Thụy điển này khá kì lạ, bà chỉ đóng thêm ba phim nữa và bỏ diễn vì những vấn đề cá nhân. Bà từng mắc bệnh chán ăn, thậm chí phải ngồi tù 1991 vì tội danh gây rối trật tự và trốn thuế…

Ottavia Piccolo (sinh năm 1949)

Diễn viên Ottavia Piccolo

Đóng phim từ nhỏ và thành công rất sớm, mới 21 tuổi (năm 1970) bà đã đoạt giải Ảnh hậu qua bộ phim Metello của Ý, trong vai một phụ nữ hiền thục cam chịu trước cảnh chồng tù tội, ngoại tình nhưng cuối cùng vẫn rộng lòng bao dung tha thứ.

Mặc dù sự nghiệp có phần đi xuống nhưng bà vẫn chưa có ý định từ bỏ màn ảnh, điển hình là năm ngoái bà thủ vai chính trong 7 Minutes tham gia khá nhiều LHP lớn nhỏ tại châu Âu.

Dominique Sanda (sinh năm 1951)

Diễn viên Dominique Sanda

Xuất thân là cựu người mẫu có tiếng, Sanda có ngay vai chính trong phim đầu tay Une femme douce đầy ấn tượng.

Bà liên tiếp được giao các vai quan trọng nhưng phải đến The Inheritance năm 1976 khi bà thủ vai một quý cô tham vọng, sẵn sàng đánh đổi danh dự để kiếm chác cho bản thân, tài năng của Sanda mới khẳng định.

Đã ba năm sau một vai nhỏ trong Saint Laurent năm 2014, Dominique Sanda không còn nhận kịch bản mới.

Isabelle Huppert (sinh năm 1953)

Diễn viên Isabelle Huppert

Trong số những Ảnh hậu trẻ tuổi nhất, có lẽ Huppert là người nổi tiếng nhất và cũng hoạt động tích cực nhất với lượng phim đều đặn mỗi năm. Với vai gái điếm mưu mô Violette Nozière trong phim cùng tên năm 1978, Huppert chính thức trở thành ngôi sao quốc tế sau loạt giải thưởng nhỏ trước đó.

Năm 2001, Huppert lần thứ hai chạm tay giải thưởng và năm 2009 bà là Chủ tịch BGK Cannes. Huppert thường xuyên có phim tranh giải Cành cọ vàng, năm nay bà có Happy End nhưng với một kiệm đất diễn hơn. Bà nổi tiếng toàn cầu nhờ đề cử Oscar cho phim Elle hồi năm ngoái và sẽ được Cannes 2017 tôn vinh trong lễ kỷ niệm 70!

Fernanda Torres (sinh năm 1965)

Diễn viên Fernanda Torres

Thể hiện năng khiếu diễn xuất từ rất sớm, mới 20 tuổi Torres đã là Ảnh hậu Cannes khi vượt qua nhiều đối thủ nặng ký như Catherine Deneuve, Charlotte Rampling… Trong Love Me Forever or Never, Torres chấp nhận thực hiện nhiều cảnh khoe thân nhầm lột tả mối tình xác thịt nhưng rắc rối của thành niên trẻ.

Sau khi lập gia đình, Torres hạn chế nhận phim và lần cuối cùng người ta thấy cô tỏa sáng là trong The House of Sand đoạt khá nhiều giải thưởng năm 2005.

Irène Jacob (sinh năm 1966)

Diễn viên Irène Jacob

Được báo chí phương Tây ca ngợi là diễn viên xuất chúng của Pháp đầu những năm 90, sau khi được đạo diễn Phần Lan Krzysztof Kieślowski phát hiện và đặt vào đúng các phim tự sự của ông như Three Colors: Red hay The Double Life of Véronique - phim giúp cô đoạt giải ở Cannes năm 1991.

Sau năm 2000, sự nghiệp của Jacob đi xuống thấy rõ dù cô vẫn duy trì sự nghiệp. Năm 2015, cô thủ một vai nhỏ trong Vĩnh cửu do Trần Anh Hùng đạo diễn nhưng không tạo được tiếng vang. Cô hiện đang theo dự án truyền hình The Affair của Mỹ.

Séverine Caneele (sinh năm 1974)

Diễn viên Séverine Caneele

So với những chủ nhân của giải Ảnh hậu, Caneele đóng ít phim và kín tiếng nhất, hầu như không có nhiều thông tin về diễn viên người Bỉ này ngoài các tác phẩm nghệ thuật cô tham gia. Năm 1999, cô được đạo diễn Pháp Bruno Dumont chọn vào vai một phụ nữ có người tình sát nhân trong Humanite.

Phim thắng ba giải, mở ra sự nghiệp sáng lạn cho Caneele nhưng cô lựa chọn kịch bản khá hạn chế. Năm nay, Caneele đóng Rodin của Jacques Doillon nhưng chỉ với vai thứ chính bên cạnh Vincent Lindon và Izïa Higelin.

Émilie Dequenne (sinh năm 1981)

Diễn viên Émilie Dequenne

Émilie Dequenne là trường hợp đặc biệt, đoạt giải Ảnh hậu năm 1999 lúc mới 18 tuổi và với bộ phim đầu tay Rosetta của anh em nhà Dardenne. Thậm chí, nhờ vai nữ công nhân 17 tuổi chống chọi sự khắc nghiệt bên ngoài, Dequenne được đề cử Cesar và EFA.

Hiện Dequenne lập nghiệp tại Pháp - nơi cô là một trong số ít những diễn viên trẻ thành công với loạt giải thưởng lớn nhỏ, vừa dung hòa được nghệ thuật và thương mại. Vài năm trở lại đây, Émilie Dequenne chọn thử sức ở lĩnh vực truyền hình và tạo dấu ấn đặc biệt.

Đến nay, diễn viên Ý Virna Lisi vẫn nắm giữ kỷ lục nữ diễn viên lớn tuổi nhất được nhận giải này. Bà đăng quang Ảnh hậu năm 1994 lúc 58 tuổi với vai thứ chính trong La Reine Margot. Năm 2015, Lisi hóa thân thành quý bà hồi xuân trong phim hài Latin Lover và nhận được một số đề cử giá trị.

ĐỨC TRẦN tổng hợp