​Những chàng trai Bangkok năng động

TTO - Đại diện cho Thái Lan tại Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam 2017, nhãn hiệu Boys Of Bangkok đã đem lên sàn diễn 3 phong cách đối lập nhau đến từ ba thương hiệu Leisure Project, P.Mith và Q Design and Play.

Các nhà thiết kế của Boys Of Bangkok và các người mẫu trình diễn tại Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam 2017 - Ảnh: Gia Tiến

Mở màn cho phần trình diễn của thương hiện Leisure là ca sĩ Erik của Việt Nam. Bộ sưu tập lấy ý tưởng từ một chuyến du lịch của một người đàn ông đang chu du khắp nơi để tìm được hạnh phúc của mình. Những hình ảnh được pha trộn khéo léo từ rừng rậm hay những bãi biễn trong những chuyến đi tạo nên một cảm giác thoải mái, vui tươi trong bộ sưu tập của Leisure Projects.

“Desert Sunset” là tên bộ sưu tập xuân hè 2017 của thương hiệu P.Mith lấy cảm hứng từ khung cảnh hoàng hôn ở hoang mạc Botswanna trong chuyến đi du lịch của nhà thiết kế khi tới Kalahari ở Nam Phi. Cách xử lý về màu sắc của nhà thiết kế lột tả được nét đẹp của Nam Phi. Sự phá cách khi sử dụng những vật liệu như vải bông và len trong bộ sưu tập mùa hè là một điểm nhấn đáng kể.

Cường Seven - một ca sĩ Việt Nam khác - xuất hiện mở màn cho thương hiệu Q Design and Play, nhưng không phải bằng những bước catwalk mà là trên đôi patin. Bộ sưu tập mang tên “No Parental Guidance” của Q Degisn and Play lấy cảm hứng từ sự nghịch ngợm của trẻ em và niềm “đam mê” với các trò chơi tay cầm từ những năm 1990. Các yếu tố đồ họa của các trò chơi video cổ điển của Q Desing and Play đã tạo nên những họa tiến độc đáo trong những mẫu thiết kế.

Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam 2017 - Vietnam International Fashion Week diễn ra từ ngày 25-4 đến ngày 28-4-2017 tại TP.HCM giới thiệu 22 bộ sưu tập của các nhà thiết kế và thương hiệu thời trang đến từ Pháp, Ý, Úc, Hàn Quốc, Thái Lan, Úc, Israel… và VN hi vọng sẽ tạo ra một xu hướng mới cho thị trường thời trang Việt trong mùa Xuân-Hạ năm 2017.

GIA TIẾN