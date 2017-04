Fast and Furious - nhanh và nguy hiểm như siêu nhân

Gia đình Fast and Furious quen thuộc với khán giả hơn mười năm qua - Ảnh: CGV

Cho đến bây giờ, có thể nói, chuỗi phim Fast and Furious đang có bước phát triển giống như chuỗi phim về James Bond, có nghĩa rằng, nó sẽ tiếp tục kéo dài cho đến khi nó không thể mang đến lợi nhuận nữa.

Nhưng việc đó chắc chắn sẽ còn rất lâu...

Khởi động lại sau cái chết của Paul Walker

Phim đã mang đến không khí của gia đình "Fast and Furious” trong khoảng 10 phút đầu. Tiết tấu phim sôi động, dàn xe cổ điển, những bộ bikini tại Havana, Cuba, The Fate Of The Furious quen thuộc, như từ năm 2001 phần đầu tiên ra mắt.

Thời điểm ấy, một người em họ của Toretto (Vin Diesel) đang bị một kẻ có máu mặt đe doạ. Toretto có mặt, anh không dùng bạo lực, như mọi khi, phong cách của Toretto được thể hiện trong việc giải quyết vấn đề: đua xe để định thắng thua.

Tất nhiên, Toretto sẽ đi một con xe cà tàng nhưng đã được “độ” lại, còn gã người Cuba sẽ đi một con xe xịn. Và ai cũng biết kết cục, Toretto thắng, nhưng Toretto sống bằng nguyên tắc, anh không lấy xe của đối thủ, vì anh đã lấy được “sự tôn trọng” từ gã, vậy là đủ.

Hình ảnh quen thuộc gợi nhớ tập đầu tiên của Fast and Furious - Ảnh: CGV

Toretto khoác vai cô vợ Letty (Michelle Rodriguez) tách khỏi đám đông với nụ cười mãn nguyện. The Fate Of The Furious, dường như đang cố gắng gây dựng lại đế chế Fast and Furious, sau khi phần 7 được cho là phần của sự từ biệt.

Cái chết của Paul Walker ngoài đời thực, vô tình đã khiến cho phần 7 đem lại những cảm xúc rất thật về gia đình, về tình anh em của những thành viên trong nhóm của Toretto. Bởi thế, không ít khán giả tin rằng, đó là lời từ biệt thật đẹp để chấm dứt những chuyến đua đầy nguy hiểm của Toretto và đồng bạn.

Nhưng con gà Fast and Furious vẫn đẻ trứng vàng, vẫn luôn là chuỗi phim có về đua xe có doanh thu cao bậc nhất Hollywood, khi 7 phần phim có số tiền đầu tư hơn $1 tỉ, nhưng đã thu về hơn $3 tỉ toàn cầu.

Điều đó khiến cho phần 8 được thực hiện gần như ngay lập tức, và kế hoạch cho những phần kế tiếp đã được công bố. Có lẽ vì vậy, sự khởi đầu của Furious 8, mang một dáng vẻ “cổ điển”, một sự “khởi đầu lại” cho cuộc đời nằm sau vô lăng của những kẻ không sợ chết, và hết lòng vì gia đình mình.

Kịch bản của Fast and Furious chưa bao giờ là thế mạnh của loạt phim này. Phần 8 cũng vậy, nhân vật Cipher đầy bí ẩn do cô đào Charlize Theron thủ vai bất ngờ bằng cách nào đó, khiến Domimic Toretto quay lưng lại với gia đình mình.

Dom phải làm theo lệnh của Cipher, thực hiện nhiệm vụ của cô ta, bất chấp điều đó sẽ khiến anh trở thành đối địch với chính gia đình và bạn bè mình. Câu hỏi đặt ra, liệu giá trị mà Dom luôn luôn theo đuổi về sự quan trọng của gia đình có còn tồn tại?

Cipher đầy bí ẩn (Charlize Theron) và Domimic Toretto (Vin Diezel) - Ảnh: imdb

Đặc sản cháy nổ đua xe có thêm... tàu ngầm hạt nhân!

Bộ phim đưa khán giả vào một cuộc rượt đuổi, giữa một bên là Cipher và Dom, còn một bên là gia đình anh và CIA.

Một vài nhân vật mới xuất hiện, nhưng khung của phim vẫn là những nhân vật cũ, và đặc biệt sự đổi vai của Deckard (Jason Statham) thành trợ thủ của CIA, bạn của Hobbs (Dwayne Johnson) như một dấu hiệu có thể Deckard sẽ thay thế Brian (Paul Walker) trong các phần kế tiếp.

Những màn cháy nổ, đua xe, thậm chí cả xe tăng, tàu ngầm hạt nhân… khiến bộ phim mang đến những trường đoạn hành động không tưởng.

Fast and Furious đang dần đi xa khỏi những giới hạn thông thường về mặt vật lý, thay vào đó, một vũ trụ điện ảnh riêng, nơi những nhân vật trong phim có khả năng siêu nhân khiến cho phim mất đi nhiều cảm giác chân thật.

Giá trị gia đình bị thử thách trong phần 8 - Ảnh: CGV

Diễn xuất của Vin Diezel luôn mờ nhạt và khô cứng, song hành với anh là nhân vật Cipher nhàm chán trong vị thế một kẻ ác có khả năng thao túng Dom. Xuất hiện bí ẩn, và tỏ ra nguy hiểm, nhưng nửa sau phim, Cipher trở nên vô dụng và yếu kém, có lẽ Cipher là một trong những kẻ ác dở nhất trong 8 phần phim Fast and Furious.

Đạo diễn Gary Gray gần như chỉ chú ý xây dựng các mảng miếng hành động, như để chấp nhận sự yếu kém về mặt kịch bản. Các chi tiết gây cười của phim khá vô nghĩa.

Nhưng giống như chuỗi phim Transformer, Fast and Furious mang đến ưu điểm nổi bật là sự biểu hiện của tính đàn ông trong tinh thần của nhân vật, bao gồm yếu tố gia đình và yếu tố mạo hiểm. Những nhân vật trong phim luôn nhấn mạnh đến tầm quan trọng của gia đình, họ sẽ sống và chết vì gia đình mình.

Yếu tố giải trí về mặt hình ảnh giúp cho câu chuyện dù chỉ rất hời hợt trôi đi mượt mà, đặc biệt là màn mưa xe, hay zombie xe, quả thực rất ấn tượng.

Nên chắc chắn một điều, Furious 8 sẽ thành công chỉ với hai yếu tố mãn nhãn và hài hước, và thương hiệu phim này của Hollywood sẽ còn tiếp tục tồn tại và phát triển có lẽ cho đến khi, Vin Diezel bắt đầu thấy chán!

Xem một số hình ảnh 'đặc sản' của Fast and Furious:

NGUYỄN TUẤN