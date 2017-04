Cannes công bố 18 phim tranh giải Cành cọ vàng

Happy End của Michael Haneke

Con số khiêm tốn trong danh sách tranh giải năm nay rất có thể là kết quả một cuộc sàng lọc nghiêm khắc của giám đốc tuyển phim Thierry Fremaux, nhằm tạo dấu ấn đặc biệt cho dịp kỷ niệm kỳ Liên hoan phim quốc tế thứ 70 của Cannes.

Tuy nhiên, vẫn có các trường hợp ngoại lệ như Kornél Mandruczo hay anh em Benny và Josh Safdie - ba đạo diễn trẻ măng hứa hẹn “làm nên chuyện” với cách kể chuyện tươi mới.

Ngược lại 16 tác phẩm khác dường như đã bảo chứng được chất lượng, Happy End ngay từ khi khởi quay đã được kỳ vọng sẽ mang về cho Michael Haneke Cành cọ vàng thứ ba nhờ dàn diễn viên chất lượng hay Wonderstruck sở hữu kịch bản chuyển thể xuất sắc, trong đó Julianne Moore thủ hai vai cũng có cơ hội đăng quang Ảnh hậu lần thứ hai.

Đại diện cho tiếng nói của châu Á là Okja - siêu phẩm đa quốc gia của Bong Joon-ho và The Day After của Hong Sang-soo đều đến từ Hàn quốc.

Nếu Okja đi theo dòng chảy phim khoa học viễn tưởng thì The Day After tiếp tục giữ giọng điệu riêng biệt về những tâm hồn nghệ sỹ đơn độc, được Hong khai thác từ đầu sự nghiệp tới nay.

Okja - siêu phẩm đa quốc gia của Bong Joon-ho

Sau khi Olivier Assayas lên ngôi năm ngoái với giải Đạo diễn xuất sắc nhất, năm nay, đồng hương của anh là François Ozon có thể lặp lại thành tích tương tự với L’amant Double tràn ngập các cảnh khỏa thân.

Assayas và Ozon là những “đứa con hư” của màn bạc Pháp với không ít các tác phẩm nghệ thuật gây tranh cãi.

Tuy nhiên đối thủ lớn của François Ozon là Michel Hazanavicius - chủ nhân bộ phim The Artist nổi tiếng. Sau cú flop (thất bại) từ The Search, Hazanavicius quyết lấy lại danh dự với Le Redoutable miêu tả cuộc tình thơ mộng giữa huyền thoại Pháp Jean-Luc Godard và nàng thơ Anne Wiazemsky. Bộ phim dành khá nhiều thiện cảm của truyền thông sở tại dù chưa ra mắt.

Phim Le Redoutable

Trong khi đó Lynne Ramsay, Noah Baumbach… đại diện cho một Hollywood rất khác những gì chúng ta thường thấy ngoài rạp chiếu. Cả hai đem đến Cannes những cuốn phim ít kinh phí và phần nào cho thấy sự kiên trì theo đuổi cái tôi tới cùng.

Sáu năm kể từ We Need to Talk About Kevin, Ramsay mới bắt tay vào làm phim truyện thứ tư - You Were Never Really Here với đề tài khá gai góc: một anh lính về hưu (do Joaquin Phoenix đóng) giải cứu những phụ nữ trẻ bị bắt cóc bán vào động mại dâm.

Phim The Beguiled

Trung thành với đề tài gia đình, The Meyerowitz Stories của Noah Baumbach một lần nữa xoáy vào những mâu thuẫn và xung đột khi cả gia đình hội ngộ trong buổi tiệc chúc mừng thành quả nghệ thuật của người cha già. Netflix đã mua bản quyền phát hành phim này trên mạng trong thời gian tới.

Danh sách tranh giải chính thức chốt lại với hai cái tên ưa thích sự rủi ro là Yorgos Lanthimos (phim The Killing of a Sacred Deer) và Fatih Akin (phim In The Fade). Trong quá khứ, Lanthimos ví con người như những sinh vật cô đơn đáng phải chết nếu không tìm thấy tình yêu trong The Lobster còn Akin cũng không phải dạng vừa khi mô tả đặc sắc cái chết trong The Edge of Heaven.

24 Frames - tác phẩm cuối cùng của Abbas Kiarostami trước khi ông qua đời

Không khí 11 ngày diễn ra Liên hoan phim hứa hẹn sẽ còn rộn ràng hơn với các chương trình đặc biệt với nhiều điểm bất ngờ. Ví dụ như lần đầu tiên, tài tử Kristen Stewart trình làng phim ngắn Come Swim do cô đạo diễn trong mục Special Screenings hay Hong Sang-soo mang đến Cannes phim thứ hai (không tranh giải) là Clair’s Camera có nhân tình trẻ Kim Min-hee tham gia. 24 Frames - tác phẩm cuối cùng của Abbas Kiarostami trước khi ông qua đời sẽ được trình chiếu lần đầu tiên ở Cannes và kể cả phim truyền hình ngắn tập Twin Peaks do David Lynch dàn dựng cũng ra mắt người hâm mộ sau 11 năm nhà làm phim này “quy ẩn”, chỉ thực hiện quảng cáo. Bộ phim Ismael’s Ghost lấy đề tài điện ảnh trong điện ảnh do Arnaud Desplechin dàn dựng sẽ chiếu khai mạc vào 17- 5. Thành viên Ban giám khảo chưa được công bố ngoại trừ trưởng ban là đạo diễn Pedro Almodovar. Nhiều sao Hollywood như Nicole Kidman (có hai phim tranh giải là The Beguiled, The Killing of a Sacred Deer và một phim chiếu giới thiệu How to Talk to Girls At Parties), Marion Cotillard (phim khai mạc) hay Robert Pattinson (phim tranh giải Good Time)… sẽ xuất hiện trên thảm đỏ năm nay. Với hơn 50 phim lần đầu tiên ra mắt trong khuôn khổ tranh giải Cành cọ vàng, các giải phụ lẫn hạng mục chiếu phim đặc biệt, Cannes lần thứ 70 chắc chắn giữ nguyên sức hấp dẫn với người hâm mộ điện ảnh gần xa. Kết quả trao giải sẽ diễn ra trong Lễ bế mạc ngày 28 - 5 tới.

ĐỨC TRẦN (theo Indiewire)