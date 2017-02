Lễ hội chém lợn: chỉ đâm son giết thịt làm cỗ bình thường

Lễ phất cờ tại sân đình trước giờ đâm son hai “ông nghị” - Ảnh: QUANG THẾ

Ngay từ sáng sớm người dân, khách du lịch đã đổ về khu vực trước sân đình tham dự lễ hội. Sau lễ rước hai “ông nghị” đi quanh làng Ném Thượng, ban tổ chức đưa về sân đình Lý Đoàn Thượng làm lễ cỗ ngọc tế thánh. Khu vực đâm son hai “ông nghị” được ban tổ chức che kín bạt.

Để đảm bảo tình hình an ninh trật tự, lực lượng Công an phường Khắc Niệm, Công an TP. Bắc Ninh cũng đã được huy động làm nhiệm vụ trước và trong sân đình.

Ông Nguyễn Đình Lợi - Phó ban tổ chức “Lễ hội đình khu phố Thượng” cho biết đây là năm thứ 17 tổ chức lễ hội và lý do đưa lợn vào khu vực kín để đâm son mà không chém như trước đây là để hợp với văn hóa của VN cũng như thế giới.

Theo ban tổ chức lễ hội nhằm tưởng nhớ tướng quân Lý Đoàn Thượng đã có công dẹp giặc nên nhân dân đã lập đền thờ và mở hội ngày mùng 6 tháng Giêng âm lịch hàng năm.

Tương truyền vào thế kỷ XIII dưới triều Lý, tướng quân Lý Thượng Đoàn cùng quân lính bị bao vây ở khu vực núi Nghè (làng Thượng). Sau nhiều ngày bị bao vây hết lương thực tướng quân đã lệnh cho quân lính bắt lợn rừng khao quân. Sau đó tướng quân cùng quân lính đã đánh tan được vòng vây của giặc.

Đưa “ông nghị” vào khu vực kín để đâm son - Ảnh: QUANG THẾ

Khu vực đâm son “ông nghị” được bảo vệ nghiêm ngặt - Ảnh: QUANG THẾ

Rước “ông nghị” quanh làng Ném Thượng - Ảnh: QUANG THẾ

Tiếp thêm nước cho “ông nghị” - Ảnh: QUANG THẾ

QUANG THẾ - CHÍ TUỆ