Một lứa tác giả sáng giá

Cao Bá Hưng ước song ca cùng Sơn Tùng M-TP Cao Bá Hưng “Tôi không nghĩ trước kết quả cũng như không chuẩn bị cho phút đăng quang nhưng tôi cũng từng đem mình ra “cân đo đong đếm” với những thí sinh khác. Tôi thấy mình có chút khác biệt khi mang thơ ca, nhạc cụ dân tộc vào nhạc mới và may mắn có được sự đồng cảm từ nhiều người” - Cao Bá Hưng chia sẻ sau phút đăng quang. * Nhiều người cho rằng bài thi hôm nay của Hưng kém hơn những bài thi trước? - Mỗi tác phẩm đều là tâm huyết của tôi và có hài lòng thì mới trình làng trước công chúng. Còn người nghe thì mỗi người một quan điểm và gu âm nhạc riêng. Quan điểm của tôi là có nhạc hay và không hay chứ không có nhạc hay hơn hoặc dở hơn. * Vậy Hưng sẽ làm gì với số tiền thưởng đến 300 triệu đồng vừa có được? - Tôi theo đạo Phật nên sẽ dùng một khoản tiền cho việc thiện. Số còn lại tôi sẽ đầu tư cho âm nhạc. Tôi đã tốt nghiệp chuyên ngành âm nhạc dân tộc thuộc hệ cao đẳng Học viện Nghệ thuật Quảng Tây (Trung Quốc) năm 2014. Và ngoài âm nhạc, tôi định học một chuyên ngành khác - công nghệ thông tin chẳng hạn. Tôi cũng ấp ủ xuất bản một tập thơ riêng. Tất cả đều là ước muốn, dự định từ trước khi đến với Sing my song... * Còn bây giờ, cụ thể là sau khi đã là quán quân của Sing my song - Bài hát hay nhất? - Tôi chỉ thấy mình may mắn và may mắn lớn nhất là đã được học hỏi và trưởng thành hơn rất nhiều nhờ sự giúp đỡ của huấn luyện viên cũng như các thí sinh khác. Giờ đây, tôi chỉ mong sẽ tiếp tục có cơ hội được hợp tác cùng những nghệ sĩ tiền bối, giúp tay nghề và sản phẩm âm nhạc của tôi ngày càng tốt hơn, hoàn thiện hơn, đến gần với khán giả hơn. * Vậy ai là người Hưng mong được hợp tác ngay sau thời khắc đăng quang này? - Tôi mong mình tiếp tục được học cùng thầy Đức Trí. Ngoài ra, tôi là một Sky (tên gọi fan của Sơn Tùng) nên vẫn thầm ước được song ca cùng Sơn Tùng M-TP. Tôi thích chất nhạc của anh Tùng và cực kỳ ngưỡng mộ cách anh ấy khiến mọi người phát cuồng trước các sản phẩm âm nhạc mới của mình. Q.N. thực hiện