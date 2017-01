Nỡ nào đòi bỏ Tết cổ truyền, Tết của quê hương?

The last train home Về Chuyến tàu cuối cùng hay cuộc di dân vĩ đại Việt Nam và Trung Quốc là hai quốc gia lớn nhất ở Đông Á ăn Tết Nguyên đán và khá giống nhau về các tập tục truyền thống trong những ngày Tết. Trong bộ phim tài liệu Last Train Home (Chuyến tàu cuối cùng) gây tiếng vang và đoạt khá nhiều giải thưởng của đạo diễn Trung Quốc Lixin Fan, đạo diễn trẻ du học từ phương Tây trở về này đã theo chân một cặp vợ chồng từ vùng quê hẻo lánh lên Quảng Châu để làm việc. Họ chỉ là một cặp vợ chồng trong số hơn 140 triệu người Trung Quốc (thời điểm bộ phim khởi quay là năm 2006) lên các thành phố lớn để làm việc và Tết là dịp duy nhất để họ trở về nhà. Bộ phim cho biết đây là cuộc di cư lớn nhất trong lịch sử hiện đại của con người. Và cuộc trở về quê vào dịp Tết Nguyên đán của người Trung Quốc cũng được xem là cuộc trở về nhà vĩ đại nhất trong lịch sử của con người. Hãy thử tưởng tượng 140 triệu người dân đổ bộ trên các sân ga để tìm kiếm tấm vé trở về nhà. Chẳng khác gì một biển người và những cơn sóng người chen chúc và đè bẹp nhau trên các sân ga để kiếm được tấm vé trên chuyến tàu cuối cùng trở về quê hương đoàn tụ với gia đình, cơ hội duy nhất để họ gần gũi với những đứa con của mình.