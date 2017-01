Quả cầu vàng 2017: Tình yêu và tiếng cười lên ngôi

Đoàn phim La La Land nhận giải Quả Cầu Vàng - Ảnh: Hollywood Reporter Danh sách thắng giải Quả cầu vàng 2017: Phim hay nhất (Drama): Moonlight Phim hay nhất (Musical/Comedy): La La Land Đạo diễn xuất sắc nhất: Damien Chazelle (La La Land) Kịch bản hay nhất: Damien Chazelle (La La Land) Nam chính (Drama): Casey Affleck (Manchester by the Sea) Nam chính (Musical/Comedy): Ryan Gosling (La La Land) Nữ chính (Drama): Isabelle Huppert (Elle) Nữ chính (Musical/Comedy): Emma Stone (La La Land) Nam phụ: Aaron Taylor-Johnson (Nocturnal Animals) Nữ phụ: Viola Davis (Fences) Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất: Elle (Pháp) Nhạc nền hay nhất: La La Land Bài hát gốc: City of Stars (La La Land)